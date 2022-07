La versione convenzionale della Toyota Yaris ha poco a che vedere con il mondo delle auto sportive. È infatti una piccola utilitaria pensata soprattutto per la guida in città. Ma quando il marchio giapponese ha lanciato la GR Yaris il mondo è rimasto a bocca aperta: come poteva un’auto così piccola sviluppare così tanta potenza? La messa a punto di Senner dimostra che la segmento B nipponica è in realtà capace anche di più: il suo ultimo tuning estrapola infatti altri 100 cavalli dal piccolo motore a tre cilindri… E così nasce la mostruosa Toyota GR Yaris by Senner.

Fin dove può arrivare la Yaris…

Arrivata sul mercato nel 2020, la GR Yaris monta, di serie, il tre cilindri da 1,6 litri che eroga un totale di 257 cavalli e 265 Nm di coppia. Niente a che vedere con la versione entry level della gamma Yaris da 106 CV cavalli. Senner però voleva vedere di cosa fosse veramente capace il motore della GR Yaris e il risultato finale è sbalorditivo. Il tuner tedesco è infatti riuscito a trasformare piccola giap in una bestia ancora più aggressiva.

Toyota GR Yaris by Senner: l’upgrade meccanico

Per l’upgrade meccanico Senner ha dotato il motore di un radiatore dell’aria Wagner Competition con tubo di carica e tubo di sovralimentazione e ha rimappato la centralina. Quindi ha installato un sistema di scarico sportivo Milltek con terminali di scarico in carbonio e un tubo di scarico sportivo HJS con convertitore catalitico sportivo ECE a 300 celle. Come risultato di questo tuning meccanico la Toyota GR Yaris by Senner ora eroga un totale di 351 cavalli e 320 Nm di coppia.

Non abbiamo idea di come queste modifiche abbiano migliorato le prestazioni dell’auto, ma sarà sicuramente più veloce della Yaris GR di serie, che passa da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e raggiunge la velocità massima di 230 km/h.

Toyota GR Yaris by Senner: ruote personalizzate

Ma Senner è famoso anche per i suoi spettacolari tuning estetici. Inq questo caso, però, il tuner ha lasciato intatto l’aspetto esterno della GR Yaris, dotandola esclusivamente di un nuovo set di ruote. Queste misurano 19 pollici, sono rifinite in nero opaco e sono avvolte da pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 245/35R18. Nonostante siano più larga di 1,5 pollici rispetto alle ruote originali, una ruota della GR Yaris di Sener pesa solo 19 chili e aiuta a ridurre le masse non sospese e rotanti.

Toyota GR Yaris by Senner: assetto rivisto

Per quanto riguarda il telaio ci sono altre modifiche rilevanti. Senner offre infatti anche una sospensione coilover KW Variant 3 che trasforma la GR Yaris in un giocattolo perfetto sia per la pista che per la strada. Può essere regolata separatamente in compressione ed estensione e aiuta ad abbassare il baricentro di alcuni centimetri.

Senner richiede 15.000 euro per questo upgrade della GR Yaris.