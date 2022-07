Toyota GR Yaris by Senner: le foto

La versione convenzionale della Toyota Yaris ha poco a che vedere con il mondo della auto sportive. È infatti una piccola utilitaria pensata soprattutto per la guida in città. Ma quando il marchio giapponese ha lanciato la Yaris GR il mondo è rimasto scioccato: come poteva un’auto così piccola sviluppare così tanta potenza? La messa a punto di Senner dimostra che la segmento B nipponica è in realtà capace anche di più: il suo ultimo tuning estrapola infatti altri 100 cavalli dal piccolo motore a tre cilindri… E così nasce la mosotruosa Toyota GR Yaris by Senner.