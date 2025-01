Un’icona dell’automobilismo, il Toyota Hilux, torna a catturare l’attenzione grazie a una versione rarissima dotata di una gru integrata montata nel cassone. Questo modello unico, datato 1995, è stato recentemente messo in vendita su Facebook Marketplace nel New Jersey, suscitando l’interesse degli appassionati di veicoli rari.

Toyota Hilux, la gru fa la differenza

Da sempre considerato uno dei mezzi più robusti e affidabili al mondo, il Toyota Hilux ha consolidato la sua fama attraverso test estremi condotti da programmi come Top Gear. Tuttavia, questa versione si distingue per un accessorio davvero inusuale: una gru integrata, progettata originariamente per sollevare attrezzature sportive come moto da cross. Questo dispositivo, che funge anche da rollbar, ha una capacità di sollevamento fino a 450 kg, rendendo il veicolo estremamente versatile per le più svariate necessità.

Il modello in questione, un Hilux SSR-X del 1995, è equipaggiato con un motore turbodiesel da 2,4 litri e un cambio automatico a quattro rapporti. Con circa 130.000 miglia percorse, si presenta in condizioni eccellenti per un veicolo della sua età. Inoltre, la configurazione con guida a destra lo rende ancora più raro negli Stati Uniti. Il prezzo richiesto è di 22.000 dollari, una cifra che appare sorprendentemente competitiva considerando la rarità e lo stato di conservazione del mezzo.

Solo tre esemplari negli USA

Secondo il venditore, questo esemplare è uno dei soli tre presenti negli Stati Uniti, aumentando così il suo valore collezionistico. La gru integrata, progettata per essere ripiegata quando non utilizzata, offre una straordinaria praticità senza compromettere né l’estetica né la funzionalità del veicolo. Tuttavia, per sfruttare al massimo la capacità della gru, è necessario installare uno stabilizzatore removibile per evitare il ribaltamento del mezzo.

Questo Toyota Hilux rappresenta una combinazione unica di affidabilità, praticità e fascino retrò. La sua disponibilità su una piattaforma come Facebook Marketplace dimostra come il mercato dei veicoli d’epoca possa riservare autentiche sorprese. Per gli appassionati di veicoli rari e funzionali, questa è un’occasione imperdibile per entrare in possesso di un pezzo di storia automobilistica.