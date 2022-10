Toyota GR86 ADRO: il kit aerodinamico è spettacolare

ADRO, tuner specializzato nell’elaborazione di kit da corsa, ha presentato il suo ultimo progetto basato sulla coupé sportiva giapponese. L’azienda ha rivelato le immagini e le informazioni di un kit di styling completo per la Toyota GR86 ADRO, con componenti aggiuntivi per parafanghi ultra larghi e paraurti su misura. La GR86 ha ricevuto molti trattamenti da un gran numero di preparatori specializzati, specialmente nel suo mercato interno in Giappone. La versione di ADRO, tuttavia, è una delle più selvagge e radicali di sempre.

Toyota GR86 ADRO: le appendici aerodinamiche

Nella parte anteriore troviamo un muso più affilato e più basso, prese del paraurti molto più grandi e uno splitter integrato che quasi tocca terra. Il paraurti anteriore si fonde con i parafanghi imbullonati che rendono le carreggiate significativamente più larghe. Le branchie laterali, i sottoporta aerodinamici e i parafanghi posteriori completano il look, in combinazione con l’ala posteriore piuttosto alta e realizzata in fibra di carbonio. Non manca un nuovo diffusore più pronunciato. Il set comprende anche nuove ruote personalizzate.

Fibra di carbonio e progettazione in 3D

Ogni kit è realizzato in polimero rinforzato con fibre e fibra di carbonio e richiede più di 40 ore per essere completato a mano. Il lavoro di progettazione, partito da una scansione in 3D della GR86, è stato completato in California, mentre la produzione avviene in Corea.

Le prestazioni aerodinamiche del kit sono state testate utilizzando l’analisi CFD. Secondo Scott Beeton, capo aerodinamico di ADRO, il loro bodykit fornisce 90 kg di carico aerodinamico in più rispetto alla Toyota GR86 di serie, aggiungendo 113 kg di peso. ADRO non offre modifiche al telaio o aggiornamenti meccanici per la coupé, quindi coloro che desiderano un aumento di potenza rispetto ai 230 CV standard del boxer da 2,4 litri aspirato dovrebbero cercare altrove.

Toyota GR86 ADRO: le foto Guarda le altre 17 fotografie →

Toyota GR86 ADRO: debutta a novembre al SEMA

La Toyota GR86 ADRO sarà presentata al SEMA il prossimo novembre. Nello stesso mese il tuner inizierà a ricevere preordini al prezzo di 4.750 dollari per lo styling kit completo. Oltre alla Toyota GR86, il kit è compatibile anche con la sorella Subaru BRZ, ampliando così il pubblico di destinazione.