Toyota GR86 ADRO: le immagini

ADRO, tuner specializzato nell’elaborazione di kit da corsa, ha presentato il suo ultimo progetto basato sulla coupé sportiva giapponese. L’azienda ha rivelato le immagini e le informazioni di un kit di styling completo per la Toyota GR86 ADRO, con componenti aggiuntivi per parafanghi ultra larghi e paraurti su misura. La GR86 ha ricevuto molti trattamenti da un gran numero di preparatori specializzati, specialmente nel suo mercato interno in Giappone. La versione di ADRO, tuttavia, è una delle più selvagge e radicali di sempre.