I prezzi della Toyota GR86: al via gli ordini in Italia

La divisione italiana della Casa giapponese ha annunciato oggi il via agli ordini per la nuova generazione della sua coupé sportiva, presentando la strategia commerciale per il mercato italiano. E con questo annuncio il brand nipponico ha annunciato anche i prezzi della Toyota GR86 che sbarcherà nelle concessionarie a inizio giugno.

La Toyota GR86 rimane fedelissima al DNA della GT86, che 10 anni fa faceva da apripista a quella che sarebbe diventata in seguito la gamma di modelli sportivi GR, una famiglia nata dall’esperienza maturata nelle competizioni motorsport internazionali e che oggi conta 3 prodotti unici.

La Toyota GR86 è il terzo modello globale di Gazoo Racing, dopo GR Supra e GR Yaris, grazie al quale si delinea dunque “The Power of Three”, la filosofia che definisce il brand GR: una gamma completa, emozionante e “fun to drive”, composta da tre modelli rigorosamente disponibili con cambio manuale.

Il motore della Toyota GR86

Sviluppata con in mente il puro piacere di guida, GR86 eredita l’impostazione a motore anteriore/trazione posteriore della rinomata GT86, migliorandosi però in alcune caratteristiche chiave a seguito di un’attenta considerazione dei feedback dei nostri clienti.

Nella fattispecie, grazie a interventi mirati sulla struttura del telaio, la rigidità torsionale della GR86 è superiore del 50% rispetto al modello precedente. Il peso invece è inferiore di 20 chili rispetto alla GT86, risultato ottenuto mediante l’utilizzo di acciai alto-resistenziali più leggeri.

Il motore invece mantiene l’architettura “boxer” ma presenta una cubatura maggiore, da 2,4 litri, e un incremento di potenza di 34 cavalli rispetto al 2,0 litri della GT86. La coppia massima di 250 Nm inoltre viene erogata ad un regime molto più basso – 3.700 g/min – per una prontezza di risposta elevata fin dai medi regimi.

La Gamma: tre allestimenti

Oltre ai prezzi della Toyota GR86 sono stati specificati anche gli allestimenti disponibile, che saranno 3.

La versione d’ingresso è la Sport M/T, caratterizzata da un equipaggiamento completo che include cerchi in lega da 17”, sistema multimediale con schermo da 8”, retrocamera e Smartphone Integration (Apple CarPlay/Android Auto), Digital Cockpit da 7”, climatizzatore automatico bi-zona, cruise control, Smart Entry e Fari a LED.

Il modello di volume sarà la Premium Sport M/T, che rispetto alla versione Sport M/T aggiunge cerchi in lega da 18”, sedili sportivi riscaldati in misto pelle/Ultrasuede, fari adattivi (AFS) e Blind Spot Monitor.

Il top di gamma sarà rappresentato dalla versione Premium Sport A/T con un cambio automatico a 6 marce con paddle al volante e sistema pre-collisione con frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, sistema di mantenimento di corsia e abbaglianti automatici.

Nuova Toyota GR86 2022 Guarda le altre 33 fotografie →

I prezzi della Toyota GR86

La entry model Sport M/T avrà un prezzo, chiavi in mano, di €34.250 con vernice metallizzata inclusa. Per l’allestimento più completo Premium Sport M/T servono €2.500 in più e ulteriori €2.000 per la versione Premium Sport A/T, la top di gamma.