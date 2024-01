Toyota GR Yaris restyling è stata svelata: 280 cavalli e cambio automatico

Il Motor Show di Tokyo è in pieno svolgimento e Toyota ha scelto questo evento per presentare al mondo intero la nuova Toyota GR Yaris restyling. Il modello giapponese ha ricevuto una serie di modifiche estetiche, ma anche miglioramenti tecnici. In termini di design, abbiamo un nuovo spoiler anteriore e le luci posteriori a LED ora integrano una barra a LED. All’interno troviamo un nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il display centrale è stato inclinato di 15 gradi verso il conducente.

Nell’abitacolo della vettura di Toyota, l’esperienza di guida è stata migliorata attraverso diverse modifiche, tra cui l’abbassamento del bordo superiore del cruscotto, la ricollocazione dello specchietto retrovisore e l’inclinazione del pannello di controllo verso il conducente. Il cruscotto è dotato di una nuova strumentazione digitale da 12,3 pollici con due layout disponibili: uno standard e uno sportivo, focalizzato sulle prestazioni.

Svelata a Tokyo la nuova Toyota GR Yaris Restyling

Le novità più importanti sono, ovviamente, quelle tecniche. Il motore turbo da 1,6 litri ha ricevuto alcuni nuovi componenti, inclusi pistoni più leggeri. Di conseguenza, ora sviluppa 280 cavalli (+19 CV) e 390 Nm di coppia (+30 Nm). Con la Toyota GR Yaris Restyling i clienti possono anche optare per un cambio automatico a frizione singola a 8 rapporti, soprannominato Toyota Direct Automatic Transmission. Il cambio delle marce può essere effettuato anche manualmente, con l’ausilio dei paddle in plastica, montati dietro al volante. La vettura nella sua versione con cambio automatico pesa 1.300 chilogrammi mentre con cambio manuale il peso è 1.280 kg.

La struttura della carrozzeria della Toyota GR Yaris Restyling è stata ulteriormente rinforzata con un aumento del 13% delle saldature a punti e l’uso di circa il 24% in più di adesivo strutturale. Questo incremento di rigidità contribuisce a migliorare la reazione al rollio, il feedback dello sterzo e la sensazione di aderenza. Inoltre, è stata completamente rivista la taratura delle sospensioni. La posizione di guida è stata ridotta di 25 mm, e la disposizione del cambio è stata ottimizzata per una guida ancora più sportiva. Si è implementato un movimento in avanti per le marce inferiori e un’inclinazione indietro per le marce superiori.

Tra le nuove caratteristiche di rilievo figurano i sistemi Toyota Safety Sense di ultima generazione, il navigatore e la chiave digitale. La versione automatica del modello offre specifiche più elevate, che comprendono ruote forgiate e un sistema audio premium JBL.