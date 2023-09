Toyota GR Yaris: in arrivo una versione più potente e con cambio automatico

Toyota GR Yaris, la citycar ad alte prestazioni lanciata nel 2020, potrebbe ricevere una versione più potente e con un nuovo cambio automatico. Lo riporta la rivista giapponese Best Car, che cita fonti vicine a Toyota. La nuova variante della GR Yaris sarebbe prevista per il 2024 e avrebbe anche un leggero restyling rispetto al modello attuale.

Il motore della Toyota GR Yaris potrebbe arrivare a 300 cavalli

Secondo Best Car, il motore turbo da 1.6 litri della Toyota GR Yaris sarebbe portato a 300 CV di potenza e 370 Nm di coppia, con un incremento di 28 CV rispetto alla GR Yaris GRMN presentata all’inizio del 2022 come edizione limitata a 500 esemplari per il solo mercato giapponese. La nuova GR Yaris avrebbe però una coppia inferiore di 20 Nm rispetto alla GRMN, che ne aveva 390 Nm.

La novità più importante sarebbe però il cambio automatico a otto rapporti, che sostituirebbe il manuale a sei marce. Si tratterebbe di un cambio a convertitore di coppia, con palette al volante e un nuovo sistema di blocco. Questo cambio sarebbe stato già testato su un prototipo della GR Yaris al Toyota Gazoo Racing Rally Challenge nel marzo del 2022.

Altre modifiche riguarderebbero le sospensioni e i freni, oltre alla rigidità della carrozzeria. Il design sarebbe aggiornato con nuovi paraurti e uno spoiler posteriore più grande. All’interno, ci sarebbe uno schermo aggiornato preso in prestito dalla GR Corolla.

Il prezzo della nuova GR Yaris sarebbe ovviamente più alto di quello del modello attuale. Ricordiamo infine che in Giappone, Toyota vende anche una versione depotenziata della GR Yaris, chiamata RS, con solo 118 CV, trazione anteriore e cambio CVT. La nuova GR Yaris si inserirebbe nel segmento delle citycar sportive, dove trova rivali come la Ford Fiesta ST, la Hyundai i20 N e la Mini Cooper S. Si tratterebbe di una vettura divertente da guidare e adatta sia alla strada che al rally.