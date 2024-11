Toyota ha svelato la nuova versione della Toyota GR Supra, un aggiornamento che unisce innovazione e celebrazione della sua iconica sportiva. Disponibile nei mercati globali, inclusa l’Europa, a partire dal 2025, questa versione sancirà l’ultimo capitolo della storia del modello, culminando nella produzione limitata della GR Supra A90 Final Edition, composta da soli 300 esemplari.

Un’esperienza di guida ancora più emozionante

Il rinnovamento della Toyota GR Supra si concentra principalmente sulla meccanica per offrire un’esperienza di guida più dinamica e coinvolgente. Tra le migliorie spiccano i rinforzi al telaio, i dischi freno anteriori maggiorati da 374 mm, una barra antirollio anteriore più robusta e regolazioni aggiornate per l’assetto. Il software del differenziale posteriore è stato ottimizzato per ridurre il sottosterzo, garantendo una guida precisa e reattiva.

Anche l’estetica riceve aggiornamenti significativi, con un nuovo pacchetto aerodinamico che include un’appendice posteriore fissa in fibra di carbonio e modifiche ai profili dei passaruota anteriori. Gli interni non sono da meno: rivestimenti in pelle e Alcantara, dettagli rossi a contrasto su cinture di sicurezza e cuciture, aggiungono un tocco esclusivo al carattere sportivo dell’abitacolo.

La versione standard sarà equipaggiata con il motore 3.0 turbo a sei cilindri da 387 CV e 500 Nm, abbinato a un cambio manuale o automatico. Questo propulsore, di derivazione BMW, rappresenta l’unica opzione disponibile, segnando l’addio al quattro cilindri 2.0 turbo.

A90 Final Edition: la celebrazione definitiva della Toyota GR Supra

La serie limitata A90 Final Edition celebra i successi sportivi della Supra con dotazioni esclusive. Questa versione offre un motore 3.0 turbo potenziato a 435 CV e 570 Nm, grazie a interventi su aspirazione, elettronica e scarico sportivo Akrapovic. Il cambio manuale è l’unica opzione disponibile.

Tra le caratteristiche distintive figurano un assetto regolabile KW ispirato alla versione GT4, un sistema di raffreddamento migliorato, dischi freno anteriori flottanti da 395 mm e un pacchetto aerodinamico avanzato.

Gli interni includono sedili Recaro rivestiti in Alcantara e cerchi da 19″ e 20″ con pneumatici semi-slick Michelin Cup 2, pensati per massimizzare le prestazioni. Con la A90 Final Edition, Toyota non solo conclude un’epoca gloriosa, ma celebra il connubio perfetto tra tecnologia e passione per la guida.