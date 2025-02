Trecento cavalli di potenza, sei marce manuali, 400 Newton metri di coppia e prestazioni da brivido: sono i numeri che caratterizzano la nuova GR Corolla Evolved, l’ultima creatura sportiva di Toyota appena svelata in Giappone.

Toyota GR Corolla Evolved, prestazioni super

La casa automobilistica nipponica alza ulteriormente l’asticella nel segmento delle hot hatch con questa versione evoluta della GR Corolla, che sarà disponibile dal 3 marzo nel mercato interno a partire da 35.500 euro per la versione manuale e 37.400 euro per quella automatica.

Il costruttore ha riprogettato diversi elementi chiave della vettura, partendo da un design più aggressivo che include un nuovo paraurti anteriore ottimizzato per il raffreddamento e condotti dei freni maggiorati. Le dimensioni restano compatte con 4.410 mm di lunghezza, mentre il peso si mantiene contenuto tra 1.480 e 1.500 kg.

Un motore che incanta

Il propulsore è il fiore all’occhiello di questa sportiva: un tre cilindri motore turbo da 1,6 litri che sprigiona 304 CV a 6.500 giri/min, abbinato a un sofisticato sistema di trazione integrale con differenziali Torsen su entrambi gli assi. I clienti possono scegliere tra il tradizionale cambio manuale a sei rapporti o la moderna trasmissione automatica DAT, quest’ultima dotata di radiatore dedicato.

L’handling è stato perfezionato grazie alla collaborazione con piloti professionisti, che hanno contribuito a sviluppare nuove soluzioni tecniche come le molle di estensione riviste e gli stabilizzatori aggiornati. Particolare attenzione è stata dedicata alla stabilità in curva e alla trazione in accelerazione, migliorando ulteriormente la dinamica di guida.

Curata dal reparto sportivo

Gazoo Racing, il reparto sportivo di Toyota, ha pensato anche alla personalizzazione, offrendo un pacchetto Sport per impreziosire gli interni con dettagli racing. Non manca l’attenzione per gli attuali proprietari della GR Corolla, che dalla prossima estate potranno aggiornare le proprie vetture con alcuni componenti della versione Evolved.

Purtroppo, questa versione potenziata della GR Corolla resterà un’esclusiva del mercato giapponese, lasciando gli appassionati europei a bocca asciutta, almeno per il momento.