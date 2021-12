Toyota GR 86 e Subaru BRZ, un aggressivo bodykit firmato Kuhl Racing

L’elaboratore giapponese Kuhl Racing ha pubblicato alcune immagini e informazioni tecniche dedicate ad un inedito bodykit sviluppato appositamente per le “cugine” Toyota GR 86 e Subaru BRZ di ultima generazione. I due kit saranno presentati in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di Tokyo che si svolgerà il prossimo mese.

Toyota GR 86

Entrando nel dettaglio, il kit dedicato alla Toyota GR 86 è stato svelato solo attraverso un rendering e alcuni disegni CAD, più che sufficienti per mostrarci un nuovo fascione paraurti decisamente aggressivo, impreziosito da uno splitter pronunciato. Non mancano passaruota allargati e minigonne laterali molto pronunciate in grado di regalare un forte impatto scenico. Il kit aerodinamico comprenderà anche un nuovo paraurti posteriore comprensivo di estrattore d’aria e una enorme ala aerodinamica fissa.

Subaru BRZ

Il kit estetico del tuner giapponese dedicato alla Subaru BRZ risulta altrettanto “minaccioso e aggressivo”. Anche la sportiva della Casa delle Pleiadi sfoggia passaruota anteriori e posteriori allargati, ma al contrario della Toyota vanta un paraurti anteriore leggermente diverso, impreziosito da prese d’aria e da uno splitter che mostrano un design differente. Non mancano infine inedite minigonne laterali, un paraurti su misura e un’ala posteriore a collo di cigno.