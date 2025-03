Problemi tecnici di vario genere, dai tubi dei freni difettosi alle cinture di sicurezza malfunzionanti, fino ai deflettori che si staccano durante la guida, hanno portato quattro importanti marchi automobilistici a intraprendere una campagna di richiamo veicoli negli Stati Uniti. In totale, sono coinvolti 147.000 modelli di Toyota, General Motors, Volvo e Hyundai, in un’operazione volta a garantire la sicurezza auto.

Il caso Toyota: oltre 140.000 veicoli richiamati

Toyota è il marchio più colpito, con un richiamo che interessa i modelli degli anni 2024 e 2025, tra cui la Camry Hybrid e vari modelli Lexus come NX250 e RX350 in versione ibrida. Le principali criticità riguardano il sistema frenante: 106.061 veicoli sono stati richiamati per problemi al tubo del freno, che potrebbe contaminarsi con sporcizia, mentre 40.922 unità presentano potenziali perdite di liquido frenante. Inoltre, è stato segnalato un malfunzionamento della cintura di sicurezza centrale nella seconda fila di sedili.

I proprietari dei veicoli interessati riceveranno comunicazioni ufficiali a partire dal 24 marzo e potranno usufruire di interventi di manutenzione gratuiti presso i concessionari autorizzati.

Le criticità degli altri produttori

General Motors ha emesso un avviso per circa 70.000 esemplari del GMC Sierra 1500 prodotti nel 2022. Il problema riguarda i deflettori cromati anteriori, che potrebbero distaccarsi improvvisamente durante la guida, creando pericoli per gli altri utenti della strada.

Per quanto riguarda Volvo, circa 2.000 esemplari del modello elettrico EX90 del 2025 presentano un difetto nel software del sistema di illuminazione, che compromette il corretto funzionamento dei fari. Questo problema aumenta i rischi di incidente, soprattutto durante la guida notturna. L’azienda ha predisposto un aggiornamento software che potrà essere installato da remoto o presso i concessionari autorizzati.

Hyundai, infine, ha individuato un errore nel software della sportiva elettrica IONIQ 5 N del 2025, che riduce l’efficienza della risposta dei freni, in particolare durante l’utilizzo della funzione di frenata con il piede sinistro. In attesa dell’aggiornamento correttivo, l’azienda consiglia ai proprietari di evitare l’uso di questa specifica funzione.

Come verificare se il proprio veicolo è coinvolto

Se si possiede uno dei modelli potenzialmente interessati, è consigliabile mantenere la calma e attendere la notifica ufficiale della casa automobilistica. In alternativa, è possibile verificare autonomamente se il proprio veicolo è soggetto a richiamo veicoli consultando il database della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). In caso di dubbi, è sempre possibile richiedere un’ispezione preventiva presso un concessionario autorizzato.

L’importanza dei richiami per la sicurezza stradale

Queste campagne di richiamo veicoli, pur causando disagi ai proprietari, rappresentano un elemento cruciale per garantire la sicurezza auto. La rapidità con cui un costruttore identifica e risolve problematiche potenzialmente pericolose è un indicatore importante dell’impegno verso i clienti e della responsabilità sociale dell’azienda. Intervenire prontamente consente di prevenire incidenti e di mantenere la fiducia dei consumatori nei confronti del marchio.