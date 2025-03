Un design futuristico, tecnologie all’avanguardia e prestazioni elettriche di alto livello: il nuovo SUV elettrico Lexus RZ 2025 ridefinisce gli standard del segmento premium a zero emissioni, unendo mobilità sostenibile e piacere di guida in una proposta unica.

Il sistema steer-by-wire

La vera innovazione di questo modello si concretizza nel sistema steer-by-wire, che elimina la connessione meccanica tra volante e ruote. Questo approccio completamente elettronico offre una risposta più precisa e intuitiva, migliorando la manovrabilità in città e la stabilità su percorsi autostradali. Inoltre, il volante rettangolare di nuova concezione ottimizza l’ergonomia e amplia la visibilità del conducente.

Per chi apprezza la guida tradizionale, Lexus introduce l’Interactive Manual Drive, un sistema che simula l’esperienza di una trasmissione manuale tramite paddle al volante. Disponibile nella versione RZ 550e F SPORT, questo cambio virtuale a otto rapporti riproduce in modo realistico sensazioni, suoni e feedback tipici di una guida sportiva convenzionale.

Lexus RZ, le caratteristiche

Dal punto di vista dell’autonomia, la batteria agli ioni di litio da 77 kWh rappresenta un importante progresso, offrendo fino a 100 km in più rispetto alla generazione precedente. Il caricatore di bordo da 22 kW e la funzione di precondizionamento migliorano sensibilmente i tempi di ricarica, rendendo il modello ancora più competitivo.

Il sistema di trazione integrale DIRECT4 è stato ulteriormente perfezionato per garantire prestazioni ottimali in ogni condizione. La versione F SPORT, in particolare, si distingue per un design più aggressivo, cerchi da 20 pollici e una potenza totale di 408 CV, confermando l’impegno di Lexus nel coniugare estetica e performance.

Il lancio del nuovo RZ avviene in un momento di grande successo per Lexus, che nel 2024 ha registrato un incremento del 20% nelle vendite europee, trainate dai modelli elettrificati. A livello globale, il marchio ha superato le 850.000 unità vendute, con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente.

Con il RZ 2025, Lexus rafforza la sua strategia multi-tecnologica, proponendo soluzioni di elettrificazione diversificate per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, senza mai rinunciare all’eccellenza che contraddistingue il brand premium di Toyota.