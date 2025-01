Lexus dice addio alla sua iconica gamma Lexus RC e Lexus RC F, lanciando una straordinaria edizione speciale per celebrare il decennale di questo modello di successo. Introdotta per la prima volta al Tokyo Motor Show nel 2013, la Lexus RC ha conquistato il cuore di oltre 90.000 clienti in 62 paesi. Con il modello del 2025, il marchio giapponese chiude un capitolo importante della sua storia automobilistica.

L’edizione finale

Protagonista di questo commiato è la Final Edition della Lexus RC F, una versione esclusiva che combina raffinatezza estetica e potenza meccanica per offrire un’esperienza di guida senza precedenti. Sotto il cofano pulsa un motore V8 da 5.0 litri capace di sprigionare 472 cavalli, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 4,2 secondi. Per gli appassionati, sarà disponibile in quattro tonalità esclusive: Incognito, Radiant Red, Sonic Iridium e Ultra White.

Tra i dettagli che rendono unica questa edizione spiccano fari a LED tripli, un tetto in fibra di carbonio, cerchi in lega da 19 pollici e componenti sportivi come lo spoiler anteriore e il diffusore posteriore. Gli interni non sono da meno, con rivestimenti in pelle nera e rossa e un sistema di infotainment avanzato dotato di touchscreen da 10,3 pollici.

Lexus RC F, un’altra auto di lusso esce di scena

Per quanto riguarda la gamma standard auto di lusso RC, i modelli del 2025 subiranno solo lievi aggiornamenti, mantenendo motorizzazioni che vanno dal 2.0 litri turbo da 241 cavalli al V6 da 3.5 litri con potenze fino a 311 cavalli. Le prime consegne sono previste per la seconda metà dell’anno.

Questa decisione segue una tendenza del settore delle quattro ruote che ha visto l’uscita di scena di altri modelli iconici, come la Dodge Charger e l’Audi R8. Tuttavia, Lexus chiude in grande stile, offrendo ai suoi clienti un’ultima opportunità di possedere un’auto che unisce prestazioni elevate e lusso senza compromessi.