Toyota ferma completamente la produzione in Giappone

Toyota, il più grande produttore di automobili al mondo, ha annunciato di aver dovuto interrompere temporaneamente la produzione in tutti i suoi 14 stabilimenti in Giappone a causa di un problema informatico che ha colpito il suo sistema di gestione dei componenti. La società ha dichiarato che il problema non è stato causato da un attacco hacker, ma da un errore interno, e che sta lavorando per risolverlo al più presto.

Stop alla produzione in tutti gli stabilimenti di Toyota in Giappone per almeno 1 giorno

Il problema informatico si è verificato questa mattina, quando il sistema di Toyota ha smesso di funzionare correttamente, impedendo alla società di ordinare e ricevere i componenti necessari per l’assemblaggio delle automobili. Il problema ha interessato 28 linee di produzione in 14 stabilimenti, tra cui quelli di

Toyota ha deciso di sospendere la produzione per il turno del mattino e del pomeriggio di martedì e per il turno del mattino di mercoledì, in attesa di ripristinare il sistema. La società ha stimato che il problema abbia causato una perdita di circa 15.000 veicoli non prodotti, pari a circa un terzo della sua produzione giornaliera globale.

Toyota ha espresso le sue scuse ai clienti, ai fornitori e agli azionisti per il disagio causato dal problema informatico, e ha assicurato che sta facendo il possibile per riprendere la produzione al più presto. La società ha anche dichiarato che il problema non avrà un impatto significativo sulle sue previsioni finanziarie per l’anno fiscale in corso. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla casa automobilistica giapponese nelle prossime ore.