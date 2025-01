Al Tokyo Auto Salon di quest’anno, uno degli stand più curiosi ha catturato l’attenzione con un SUV che, a prima vista, potrebbe essere scambiato per una Ferrari. Tuttavia, l’auto protagonista non è una Ferrari Purosangue, ma una sorprendente Toyota Crown Sport, trasformata esteticamente grazie all’ingegno del tuner giapponese Aero Over.

Aero Over sforna una Toyota da paura

Conosciuto per le sue innovative modifiche estetiche e meccaniche, Aero Over ha presentato un kit che consente alla Toyota Crown Sport di assumere un aspetto simile alla celebre Ferrari. Il pacchetto include un nuovo spoiler anteriore, che dona al frontale della Toyota un design arrotondato, evocando la linea distintiva della Ferrari Purosangue. Questo elemento si integra direttamente con la griglia esistente, evitando interventi strutturali invasivi. Nonostante le modifiche, le linee originali della griglia superiore e dei fari rimangono intatte, esaltando la somiglianza tra i due modelli.

Un altro dettaglio di grande impatto è rappresentato dagli adesivi che imitano i famosi scudi gialli Ferrari. Posizionati sulla fascia anteriore e sui parafanghi, questi adesivi sono stati progettati per richiamare il prestigioso marchio italiano senza utilizzare loghi ufficiali, evitando così problematiche legali. L’effetto visivo è notevole e potrebbe persino attirare l’attenzione della stessa Ferrari.

Passando al retro della vettura, un video pubblicato su Instagram da Aero Over mostra un aggiornamento della fascia posteriore, dotata di quattro terminali di scarico. Tuttavia, questo componente non è ancora disponibile sul sito ufficiale del tuner, lasciando aperta la possibilità di un futuro lancio.

Un kit che trasforma la vettura

Il prezzo del kit attualmente disponibile, che include lo spoiler anteriore e gli adesivi, è di 83.600 yen, pari a circa 534 dollari. Una cifra sorprendentemente accessibile per chi desidera trasformare la propria Toyota Crown Sport in una replica visiva di una Ferrari Purosangue. Tuttavia, c’è una limitazione: la Toyota Crown Sport non è venduta negli Stati Uniti, rendendo questa trasformazione un’esclusiva per i mercati in cui il modello è disponibile.

Con questa proposta, Aero Over dimostra ancora una volta come il mondo del tuning auto possa trasformare radicalmente l’immagine di un’auto con pochi interventi mirati, alimentando la passione per l’estetica e la personalizzazione automobilistica.