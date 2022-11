Toyota bZ Compact SUV Concept: uno sguardo al futuro

Al Los Angeles Auto Show 2022, in programma da domani al 27 novembre, il pubblico potrà ammirare da vicino il nuovo Toyota bZ Compact SUV Concept, che anticipa al presente la visione futura dell’azienda giapponese sul marchio “bZ” (acronimo di Beyond Zero). In questa sigla c’è la sintesi di una filosofia; un manifesto verso la neutralità carbonica, ottenuta con un approccio olistico.

Un veicolo che guarda avanti

Nelle linee e nei contenuti del modello si intravede il domani della gamma. Si tratta di un veicolo full electric a batteria (BEV), che sposa l’approccio progettuale “clean/vital”. Da un lato, quindi, la pulizia dal superfluo, con un design minimalista degli interni, in linea con il trend dei veicoli alla spina; dall’altro la vitalità connessa allo spirito avanguardista. Toyota bZ Compact SUV Concept sposa l’approccio green del sistema propulsivo all’uso di materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale, per essere in piena coerenza con la sua missione. Promette ottime doti dinamiche e un quadro tecnologico raffinato.

Toyota bZ Compact SUV Concept: estetica vincente

L’aspetto è elegante e sportivo. Si vede che guarda avanti, ma senza perdere la connessione col presente. Le ruote spinte il più possibile agli estremi contribuiscono alla sensazione di un veicolo in movimento, anche da fermo. Il look agile e snello riflette l’efficienza aerodinamica della carrozzeria, segnata da uno stile spigoloso che si estende anche all’abitacolo. Gli spazi interni sono votati all’essenzialità funzionale, con finiture premium e grande nitidezza dialettica. Il team di progettazione ha previsto diversi dettagli eco-sostenibili, come le sedute realizzate con materiali riciclati e di origine vegetale, perfettamente in linea con lo spirito Beyond Zero.

Presto la scheda tecnica completa

Al momento non si hanno altre notizie sul nuovo Toyota bZ Compact SUV Concept. Queste saranno svelate il prossimo mese. Come dicevamo, il modello si inserisce perfettamente nella vision Beyond Zero della casa giapponese, che immagina un futuro in cui la neutralità carbonica sia raggiunta attraverso l’introduzione di un portafoglio di prodotti con tecnologie avanzate, carburanti alternativi e powertrain a emissioni zero.