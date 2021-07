Toto Wolff mette in vendita la sua Mercedes SL65 AMG Black Series

Toto Wolff è il grandissimo team principal della scuderia Mercedes-AMG Petronas di Formula 1, uno degli artefici dei grandi successi della squadra anglo-tedesca, che domina la F1 dal 2014. L’ex pilota di origine austriaca ha, recentemente, messo in vendita una delle sue fuori serie, appartenenti al suo garage personale. Stiamo parlando della esclusiva e speciale Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, un modello dalle prestazioni esorbitanti e che, visto il famoso proprietario, stuzzicherà la fantasia dei tanti collezionisti, in caccia di modelli particolari da aggiungere alla propria collezione.

Cenni storici

Mercedes-Benz ha presentato la SL65 AMG Black Series al Salone di Parigi del 2008, ma prima ancora Wolff è stato uno dei piloti dedicati allo sviluppo di quest’auto, avendola testata su vari circuiti tra cui il Nurburgring. Dopo il lancio dell’auto, l’attuale team principal di Mercedes-AMG Petronas ne acquistò una direttamente da HWA AG e da quel momento l’ha posseduta maniacalmente fino a oggi. Di questa versione ne sono state prodotto soltanto 350 unità, ma quella di Wolff in particolare è tenuta in condizioni eccellenti, è rifinita in nero e attualmente risiede in Svizzera. Sono presenti tutti i manuali, le chiavi di riserva, un file storico e il contratto di vendita originale a Wolff. L’auto ha percorso solo 5.100 km circa e il suo prezzo non sarà certamente alla portata di tutti.

Le caratteristiche

La SL65 AMG Black Series è senza dubbio una delle SL più estreme che la Casa di Stoccarda abbia mai realizzato e gran parte del merito è attribuibile al motore V12 da 6,0 litri integrato da due turbocompressori, alla ECU rimappata e al sistema di scarico su misura. L’auto eroga non meno di 670 CV e può raggiungere i 100 km/h in soli 3,8 secondi mentre accelera fino a una velocità massima di 320 km/h. La SL65 AMG Black Series si distingue dai modelli standard della SL grazie a un kit widebody con passaruota anteriori e posteriori svasati, paraurti dal disegno unico, tetto fisso e alettone posteriore fisso. Un gioiello di pura ingegneria.