Totem Super GT: il restmod in chiave moderna della coupé Anni ’60

A Monterey, in occasione della settimana di Pebble Beach, nella cornice dell’evento esclusivo “The Quail”, il costruttore artigianale Totem ha svelato la sua meravigliosa Super GT. Si tratta di un restmod reinterpretato in chiave moderna della mitica coupé di Alfa Romeo degli Anni ’60. Un pezzo esclusivo da collezione, per un prezzo altrettanto esclusivo e per pochi: 460 mila euro per la Totem Super GT.

Le dimensioni della Totem Super GT

Lunga 427 centimetri (+19 cm rispetto alla coupé degli anni 60), larga 186 cm (+26 cm) e utilizza sospensioni a doppi triangoli d’alluminio e cerchi da 18 pollici con pneumatici 225/40 e 265/40.

Un’Italian Muscle Car

Rispetto a questo progetto Riccardo Quaggio, Ceo e Founder di Totem, ha dichiarato:

“Abbiamo cercato di ingrandire la macchina per poter ottenere comunque una gran turismo che potesse essere guidabile tutti i giorni con degli spazi accettabili. Un’auto che possa essere ‘vissuta’, perché comunque è una GT. Il tutto staccandoci forse un po’ dal mondo Alfa Romeo rendendola una vera ‘italian muscle car’. È stato fatto un lavoro davvero incredibile, con una monoscocca di fibra di carbonio interamente realizzata da noi e un motore benzina, ma più avanti arriverà anche l’elettrica“.

Il motore della Totem Super GT

Sotto la carrozzeria e la monoscocca, entrambe realizzate interamente in fibra di carbonio, trova posto un nuovo cuore pulsante sviluppato e creato dall’italiana Italtecnica Engineering. Si tratta di un sei cilindri a V da 2,8 Litri di cilindrata con 600 CV di potenza che vanta alt itolo di V6 più leggero al mondo, con i suoi circa 180 kg di peso.

Per la cronaca questo propulsore è stato ribattezzato da totem con il nome di Gloria. A questo è abbinato un cambio manuale a sei marce, mentre la trazione è rigorosamente posteriore. In quanto a prestazioni, per la sua Super GT Totem dichiara una velocità massima di 250 km/h, mentre non è stato specificato il consueto tempo per lo scatto da 0 a 100 km/h.