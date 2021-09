Totem GT: in arrivo la versione Super a benzina

Dopo la versione Electric a propulsione elettrica, la Totem GT sarà disponibile anche nella nuova declinazione Super con il motore 2.9 V6 BiTurbo a benzina della Giulia Quadrifoglio, abbinato sia al cambio automatico ad otto rapporti che alla trazione integrale.

Fino a 620 CV di potenza

Nello specifico, la gamma della nuova Totem GT Super comprenderà tre configurazioni: Stage 1, da 560 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima; Stage 2, da 575 CV di potenza e 720 Nm di coppia massima; Stage 3, da 620 CV di potenza e 790 Nm di coppia massima. Quest’ultima consentirà di raggiungere la velocità massima di 313 km/h, accelerando da 0 a 100 in 3,2 secondi. Inoltre, grazie alla carrozzeria in fibra di carbonio, la massa ammonta a soli 1.140 kg.

Solo 10 esemplari

La nuova Totem GT Super rappresenta la versione ‘restomod’ della storica coupé Alfa Romeo GT, da cui differisce per la lunghezza di 434 cm e la larghezza di 178 cm, in quanto più lunga di 26 cm e più larga di 18 cm. Sarà prodotta in soli dieci esemplari, in vendita al prezzo unitario di 460.000 euro. Ampiamente personalizzabile con la produzione artigianale su misura, potrà essere dotata di sedili sportivi Sabelt nei modelli Fusina o Modena, volante sportivo Momo nelle declinazioni Hellebore, Grand Prix, California, Indy e Prototipo, impianto audio McFly di 2Election e interni in pelle dell’atelier di Amedeo Testoni che curerà anche il set di accessori dedicati.

Il confronto con l’elettrica

Il costruttore Totem Automobili già propone la Totem GT Electric, al prezzo base di 430.000 euro. La relativa scheda tecnica annovera la potenza di 590 CV, la coppia massima di 1.100 Nm, l’accelerazione 0-100 in 2,9 secondi, la velocità massima di 255 km/h, il pacco delle batterie da 63,9 kWh per 390 km di autonomia e la massa di 1.290 kg.