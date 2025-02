Gli utenti di TomTom GO Navigation si trovano impossibilitati a utilizzare l’app su Android Auto a causa di un aggiornamento difettoso rilasciato il 20 gennaio, che ha compromesso il funzionamento dell’applicazione durante la guida.

Il malfunzionamento si manifesta come un problema di problemi autorizzazione relativi alla geolocalizzazione: nonostante le autorizzazioni risultino correttamente configurate nelle impostazioni, l’applicazione si rifiuta di operare nell’ambiente Android Auto. Curiosamente, l’app mantiene la sua piena funzionalità quando utilizzata direttamente sugli smartphone.

La comunità di utenti ha tentato diverse soluzioni tecniche, dal ripristino delle impostazioni predefinite alla pulizia della memoria cache, senza ottenere risultati. La frustrazione è tale che alcuni hanno richiesto il rimborso dell’acquisto, vista l’assenza di progressi nella risoluzione del problema dopo più di due settimane.

Il malcontento si riflette nelle valutazioni sul Google Play Store, dove gli utenti accusano TomTom GO Navigation di negligenza nei test pre-rilascio. L’azienda, pur riconoscendo l’esistenza del problema, non ha ancora fornito tempistiche concrete per la risoluzione.

Questa situazione ha innescato una migrazione verso servizi concorrenti come Google Maps e Waze. Alcuni utenti più esperti stanno esplorando soluzioni alternative, come l’installazione di versioni precedenti dell’app attraverso file APK, una pratica che tuttavia presenta rischi per la sicurezza.

Sebbene TomTom GO Navigation si sia sempre distinta per caratteristiche innovative come la navigazione offline e l’accurato monitoraggio del traffico, questo incidente rischia di compromettere seriamente la fedeltà degli utenti verso il brand, mettendo in discussione anni di leadership nel settore della navigazione satellitare.