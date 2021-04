TIR con supercar colpito da un treno: distrutta una nuovissima SF90 Stradale

Un treno ha colpito un TIR con alcune supercar a bordo, compresa una recente Ferrari SF90 Stradale. L’incidente, davvero insolito, è avvenuto a Houston, in Texas (Stati Unito d’America). Sul piano statistico, un fatto a bassissimo indice di probabilità, ma è successo e bisogna prenderne atto. Purtroppo la regina delle “rosse” di “serie” è stata danneggiata nell’urto. Così, almeno, sembra.

Scampato pericolo invece per una vecchia Porsche 911 e per una Ferrari 488 Spider, graziate in virtù della loro più fortunata collocazione all’interno del grosso mezzo di trasporto e della bassa velocità del crash.

Il macchinista, infatti, avvisato del TIR in mezzo ai binari, è riuscito a frenare il convoglio ferroviario, fin quasi a fermarlo. L’urto, però, è stato inevitabile. Per fortuna non si è registrato alcun ferito.

L’incidente è sotto investigazione, per valutarne le dinamiche. Bisognerà capire perché il TIR sia rimasto bloccato a cavallo delle rotaie. Al suo interno anche una Bentley, di cui non si conosce la sorte, anche se pare che i danni subiti siano stati piuttosto lievi. Dispiace che la Ferrari SF90 Stradale sia rimasta incastrata fra le lamiere del cassone. Speriamo che le ferite accusate dal gioiello ibrido da 1000 cavalli della casa di Maranello siano facilmente riparabili.