Emozioni da sogno con due gioielli del “cavallino rampante”: la Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano e la Ferrari SF90 Spider. A condurle in pista, ad Imola, per un video stellare, ci hanno pensato Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc, piloti ufficiali della scuderia nel Campionato del Mondo di F1 2021. Lo spagnolo e il monegasco hanno apprezzato decisamente questa esperienza sul circuito del Santerno, dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. Non ci sono commenti, da parte loro, durante il filmato, ma l’espressione dei volti comunica una grande eccitazione. Questo la dice lunga sul vero coinvolgimento emotivo dei due driver, autenticamente colpiti dalle doti della magnifica coppia di “rosse”.

A dire il vero, uno dei due esemplari è in tinta gialla triplo strato: si tratta della Ferrari SF90 Spider, la versione scoperta del modello, condotta a Imola da Charles Leclerc. Rispetto alla coupé, la open-top risulta, a mio avviso, ancora più armonica e seducente nello stile, per il miglior trattamento all’altezza del lunotto e dei sostegni laterali. Dalla sua anche il vantaggio di poter regalare le emozioni en plein air, con il dazio però di un aggravio di peso. Per il resto le due schede tecniche sono sovrapponibili.

In entrambi i casi, a dare vigore fotonico alle danze ci pensa un motore endotermico V8 da 4 litri con 780 cavalli all’attivo, associato a tre unità elettriche da 220 cavalli, per un totale di 1000 cavalli. Questi si esprimono con un tono lievemente migliore sulla più leggera versione coperta, come quella portata in pista da Carlos Sainz Jr, che si giova, in più dell’Assetto Fiorano. Un allestimento che regala degli ammortizzatori speciali Multimatic legati all’universo racing; un marcato spoiler posteriore in fibra di carbonio, che incrementa la deportanza; un più esteso impiego di materiali hi-tech, per ridurre di 30 chilogrammi il peso alla bilancia; degli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 a forte grip sull’asciutto. A voi il video. Buona visione!

