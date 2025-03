Tensione e controversie emergono presso la Gigafactory Berlino, dove il sindacato tedesco IG Metall ha sollevato accuse gravi contro le pratiche aziendali adottate da Tesla. Lo stabilimento di Grünheide, nei pressi di Berlino, che impiega oltre 11.000 persone, è stato al centro di polemiche per presunte pressioni sui lavoratori malati, violazioni della privacy e un clima lavorativo definito tossico.

Tesla, lotta all’assenteismo

Secondo il sindacato, l’azienda guidata da Elon Musk avrebbe richiesto dettagli inappropriati sulle diagnosi mediche, messo in discussione certificati di malattia, applicato trattenute sugli stipendi oltre i limiti consentiti e spinto i dipendenti a firmare accordi di risoluzione contrattuale senza il tempo necessario per una riflessione adeguata. In aggiunta, i lavoratori dello stabilimento avrebbero presentato un numero di ricorsi legali 21 volte superiore alla media nazionale tedesca, un dato che Tesla ha minimizzato parlando di soli dodici casi mensili, accusando il sindacato di distorcere i fatti.

Strategie aggressive contro l’assenteismo hanno ulteriormente inasprito il clima. Tesla avrebbe adottato tattiche drastiche per combattere l’assenteismo, tra cui visite a domicilio non annunciate ai dipendenti in malattia. Sebbene queste misure abbiano ridotto il tasso di assenze dal 17% al 9%, hanno sollevato critiche per il loro carattere invasivo. Dirk Schulze, responsabile regionale di IG Metall, ha descritto tali pratiche come “poco serie, disumane e controproducenti”, sottolineando che il miglioramento delle condizioni lavorative dovrebbe essere la vera soluzione al problema.

L’azienda perde quota

Il contesto della Gigafactory Berlino riflette una crescente ostilità verso Tesla in Germania. Nonostante la crescita del mercato dei veicoli elettrici, l’azienda sta perdendo quote di mercato nel paese. La situazione è peggiorata dopo che Elon Musk ha espresso sostegno al partito di estrema destra AfD durante le recenti elezioni parlamentari, suscitando forti reazioni negative. A complicare ulteriormente il quadro, l’incendio di quattro veicoli Tesla a Berlino, un episodio che le autorità stanno indagando come potenzialmente motivato da ragioni politiche.

In questo clima di sfide interne ed esterne, la Gigafactory Berlino, unica in Europa, si trova a fronteggiare una serie di ostacoli che potrebbero mettere a rischio la strategia di Tesla in un mercato cruciale come quello europeo.