Tesla sta affrontando una fase complessa, segnata da un calo delle azioni Tesla del 42%, una diminuzione delle vendite negli Stati Uniti dell’11% e un’erosione delle sue quote di mercato a favore dei concorrenti. Inoltre, l’interesse dei consumatori ha raggiunto il minimo storico, con solo l’1,8% degli acquirenti interessati ai nuovi modelli lo scorso mese, secondo i dati di Edmunds. Nonostante queste difficoltà, Elon Musk guarda al futuro con ambizione, annunciando la produzione di 5.000 robot umanoidi Optimus.

Una nuova strada

Il colosso dei veicoli elettrici si trova a fronteggiare una concorrenza sempre più serrata. Marchi tradizionali come Ford, Chevrolet e Volkswagen stanno conquistando terreno nel mercato, contribuendo alla crisi che mercato Tesla sta attraversando. L’entusiasmo iniziale che aveva caratterizzato l’azienda dopo la vittoria di Trump nel 2016 sembra ormai lontano.

Durante il meeting del primo trimestre 2025, Musk ha rilanciato con una strategia innovativa: la produzione di Optimus, i robot umanoidi. Questo progetto prevede inizialmente la realizzazione di 5.000 unità, un numero che Musk ha paragonato alla “dimensione di una legione romana”. In futuro, la produzione potrebbe salire fino a 12.000 unità, segnando una diversificazione strategica dell’azienda al di fuori del settore automobilistico.

I primi robot

I primi esemplari di Optimus saranno impiegati negli stabilimenti Tesla, con priorità per i dipendenti dell’azienda. Secondo Musk, dalla seconda metà del prossimo anno i robot saranno pronti per operare anche in ambienti esterni, aprendo nuove possibilità di utilizzo.

Questa scommessa arriva in un momento cruciale, in cui Tesla deve affrontare non solo la concorrenza veicoli elettrici, ma anche crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di guida assistita basati su telecamere. La produzione di robot umanoidi rappresenta quindi una mossa strategica per rilanciare l’azienda attraverso l’innovazione tecnologica, mantenendo quella visione futuristica che ha sempre contraddistinto Tesla. Vedremo se l’ambizioso progetto di Elon Musk sfocerà in qualcosa di realmente concreto.