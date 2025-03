Volkswagen rivoluziona la mobilità green con la seconda generazione della T-Roc, il crossover compatto che segna una svolta epocale per la casa di Wolfsburg. In arrivo alla fine del 2025, questa nuova versione introduce per la prima volta un motore full hybrid, capace di erogare fino a 280 CV di potenza. Un progetto ambizioso che si inserisce in un piano di investimenti da 60 miliardi di euro entro il 2028.

Il nuovo ibrido

Con questa mossa, il colosso tedesco abbraccia finalmente la tecnologia ibrida completa, un cambiamento strategico rispetto alla precedente focalizzazione su soluzioni mild hybrid e plug-in. La diffusione più lenta del previsto dei veicoli elettrici ha spinto Volkswagen a riconsiderare il proprio approccio, puntando su una soluzione che coniuga efficienza e sostenibilità.

Il cuore della nuova propulsione sarà un motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri, abbinato a un motore elettrico. Questo sistema consentirà di percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica, riducendo consumi ed emissioni. La tecnologia verrà adottata anche da altri modelli del gruppo basati sulla piattaforma MQB Evo, come Golf, Audi A3, Skoda Octavia e Cupra Formentor.

Approccio pragmatico

Nonostante la spinta verso l’ibrido, Volkswagen mantiene un approccio pragmatico, continuando a proporre motori diesel nel proprio catalogo. Questa scelta mira a soddisfare un ampio spettro di esigenze di mobilità, offrendo soluzioni diversificate ai clienti.

L’imponente investimento previsto testimonia l’impegno del gruppo nello sviluppo di nuove motorizzazioni, che includono propulsori a combustione, varianti ibride ed elettriche. La nuova T-Roc rappresenta solo l’inizio di un percorso strategico che mira a consolidare la presenza di Volkswagen nel segmento delle auto ibride.

Le prime immagini camuffate del modello, già diffuse sul web, svelano un design che combina modernità e sportività. Con il debutto fissato per la fine del 2025, Volkswagen si prepara a competere con forza nel mercato delle compatte ibride, puntando su innovazione e versatilità.