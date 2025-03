Attacchi incendiari ai Supercharger Tesla: guerra contro Musk

Una nuova escalation di attacchi vandalici sta colpendo Tesla, con un episodio particolarmente grave avvenuto di recente in Carolina del Sud. Qui, un uomo ha tentato di incendiare una stazione di ricarica Supercharger utilizzando bombe molotov artigianali realizzate con bottiglie di birra. Durante l’attacco, l’uomo si è accidentalmente dato fuoco ai vestiti, riuscendo comunque a fuggire nonostante le ustioni. Le autorità di North Charleston sono attivamente impegnate nella sua ricerca, mentre le sue condizioni di salute restano al momento sconosciute.

Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i danni sono stati contenuti, ma tre postazioni di ricarica sono state completamente distrutte e altre hanno riportato danni meno gravi. Questo evento non è un caso isolato: episodi di vandalismo contro proprietà Tesla sono stati segnalati non solo negli Stati Uniti, ma anche in città europee come Tolosa e Milano.

La crescente ondata di violenza contro l’azienda ha attirato l’attenzione della Casa Bianca. Donald Trump ha usato toni duri per condannare gli autori di questi atti, definendoli “terroristi interni”. Le sue dichiarazioni hanno ulteriormente polarizzato il dibattito attorno a Elon Musk e alla sua azienda, simbolo della transizione verso la mobilità elettrica.

Nonostante queste difficoltà, Tesla non sembra intenzionata a rallentare la sua corsa come leader del settore. Tuttavia, questi attacchi mettono in evidenza le complesse dinamiche sociali e politiche che accompagnano la sua crescita. Resta da capire se si tratti di episodi isolati o dell’inizio di una tendenza più ampia e duratura. Nel frattempo, le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per identificare e fermare i responsabili.