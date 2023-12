Tesla: robot ferisce dipendente ma ad Elon Musk non piace come la notizia è stata data

Nelle scorse ore ha fatto molto scalpore la notizia del ferimento di un dipendente di Tesla avvenuto nel 2021 ma reso noto solo ora a causa di un braccio robot che lo avrebbe intrappolato ferendolo al braccio e alla spalla. La notizia ha fatto il giro del mondo e come spesso accade è stata anche ingigantita dei media. C’è stato qualcuno che ha parlato di un vero e proprio attacco da parte di un robot umanoide in stile Terminator.

Tesla: Elon Musk critica chi ha dato la notizia del ferimento di un suo dipendente ad opera di un robot

Il numero uno di Tesla Elon Musk non ha gradito quanto accaduto e ha manifestato tutta la sua disapprovazione. Infatti il Daily Mail che per primo ha dato la notizia ha usato la foto del robot umanoide Optimus che invece non c’entrava nulla. Infatti l’incidente ha coinvolto un robot Kuka che oggi è ampiamente utilizzato nelle fabbriche di una vasta gamma di settori e tali robot funzionano solo come sono programmati.

Musk lo ha sottolineato in un post su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter. “È davvero vergognoso che i media riportino alla luce un infortunio di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (usato in tutte le fabbriche) e insinuino che ora sia dovuto a Optimus”, ha scritto Elon Musk. Insomma qualcuno ha visto nel modo di dare questa notizia come una sorta di attacco ai progressi che Tesla sta facendo nel settore dei robot umanoidi che in futuro potrebbero rappresentare una delle novità più interessanti non solo per l’industria automobilistica ma per il mondo intero.