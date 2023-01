Tesla realizza un profitto di oltre 15.000 dollari per ogni auto venduta

Quando sbarcò sui mercati la Casa californiana di Palo Alto sfruttò il suo vantaggio iniziale nel segmento dei veicoli elettrici per ridurre i costi e aumentare i profitti. Ed è probabile che questa strategia continui a pagare il brand di Elon Musk anche quando i prezzi scenderanno, poiché il mercato verrà inondato (e già inizia a farlo) da nuovi concorrenti a zero emissioni.

Quando guadagna Tesla per ogni auto?

Nel terzo trimestre del 2022 Tesla ha realizzato un utile lordo di $ 15.653 per veicolo, secondo una recente analisi di Reuters. E si tratta di più del doppio di quanto incassa per ogni singolo modello (in media) Volkswagen, quattro volte tanto quanto guadagna Toyota e cinque volte quanto Ford.

Questo vantaggio è il risultato soprattutto di grandi investimenti da parte del marchio statunitense nel controllo dei costi di produzione. La nuova tecnologia della catena di montaggio, le giga press, l’introduzione interna della produzione di batterie e la standardizzazione del design hanno aiutato la casa automobilistica a mantenere bassi i costi.

Nonostante ciò nel 2022 tesla aveva aumentato i prezzi dei suoi prodotti più volte, concentrandosi sulla massimizzazione dei profitti durante la pandemia. In questo, tuttavia, stava seguendo la tendenza del settore, mentre le catene di approvvigionamento erano bloccate e il volume era difficile da massimizzare.

Qual è il vantaggio di Tesla?

Man mano che le rotte di approvvigionamento si iniziano a riattivare e pieni regimi e i prezzi ricominciano a scendere, Tesla avrà un altro asso nella manica. Grazie ai suoi maggiori profitti ha infatti più margine di manovra per tagliare i prezzi, cosa che ha già iniziato a fare.

Questo sarà uno strumento importante per il marchio, da sfruttare nei prossimi anni, poiché si prevede che la capacità di produzione di veicoli elettrici supererà la domanda. Entro il 2026, secondo le previsioni del settore automobilistico, i nordamericani dovrebbero acquistare 2,8 milioni di veicoli elettrici all’anno. Allo stesso tempo, tuttavia, ci saranno abbastanza fabbriche di veicoli elettrici attive e funzionanti per assemblare più di 4,5 milioni di veicoli all’anno.

Iniziata la guerra dei prezzi nel segmento delle elettriche

Abbassando i prezzi Tesla può tentare di intimidire la concorrenza che non può permettersi di tagliare i costi. Ed è una strategia che il brand ha già iniziato ad attuare in Cina, dove i sussidi governativi stanno finendo e la capacità produttiva è elevata.

I concorrenti locali come Xpeng hanno dovuto unirsi a Tesla per tagliare i prezzi. Con costi di produzione più elevati, tuttavia, la casa automobilistica ha registrato un utile lordo di soli $ 4.565 e una perdita netta di $ 11.735 per veicolo nel terzo trimestre del 2023.

Mentre le grandi case automobilistiche come VW, Ford e GM hanno veicoli a combustione e una proposta di prodotti più grande con cui giocare, hanno avuto meno tempo per semplificare i loro processi di produzione di veicoli elettrici, il che potrebbe rendergli difficile tenere il passo in una guerra dei prezzi. Con più margine con cui giocare, Tesla sembra avere un’arma potente nel suo arsenale.