Quanto tempo ci vuole per produrre un’auto? Tesla docet…

Costruire un’automobile è un processo produttivo senza dubbio molto particolare e complesso, frutto della costante evoluzione della cosiddetta “catena di montaggio”, realizzata dal mitico Henry Ford nel 1913. Oggi i processi produttivi di un’auto impiegano numerose risorse, sia umane che tecnologiche, che lavorano all’unisono per creare il prodotto finale nel più breve tempo possibile. Ridurre il più possibile la durata del processo di produzione significa abbattere sensibilmente i costi, in modo da portare benefici economici sia all’azienda che alla clientela.

Costruire un’automobile in meno di 48 ore

Per abbattere queste tempistiche, Tesla ha investito molto sui processi di automazione arrivando addirittura ad un tempo inferiore alle 48 ore per costruire un’auto nella fabbrica californiana di Freemont. Ma come si costruiace un’automobile partendo da zero? A svelarlo ci ha pensato lo Elon Musk e suo fratello Kimbal in persona, in occasione dell’intervista rilasciata al podcast Third Row Tesla. La produzione parte da semplici fogli di alluminio che passano dallo stampaggio in pressa per la realizzazione dei pannelli della carrozzeria.

Costruire un’automobile grazie all’automazione e all’uomo

Per realizzare un’auto sofisticata come la Model 3 in un tempo inferiore alle 48 ore, come accennato in precedenza, è fondamentale sfruttare un processo di automazione molto sofisticato che sfrutta le più avanzate tecnologie tecnologiche e meccaniche, senza dimenticare il fondamentale supporto umano che oltre a sfruttare la manovalanza fisica mette in campo la supervisione necessaria. Il controllo qualità è infatti un passaggio fondamentale nella produzione delle automobili e in questo caso l’elemento umano è un fattore insostituibile. Non è un mistero che all’inizio la qualità produttiva delle Tesla lasciasse un po’ a desiderare, ma il Costruttore californiano ci ha lavorato molto su e i risultati positivi sono arrivati con il passar del tempo.

Processo produttivo estremamente delicato

Musk ha sottolineato come questo tipo di processo produttivo sia estremamente delicato e difficile, infatti ha richiesto oltre un anno di tempo prima di essere sviluppato completamente. Il boss di Tesla nel podcast ha infatti affermato: