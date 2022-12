Tesla Model 3 2023: le foto spia del restyling

La Tesla Model 3 ha esteso verso il basso, con successo, la gamma della Casa americana che ha creduto più di tutti nelle vetture a batteria. A breve è previsto il restyling di metà carriera, e così anche la vettura in questione si appresta ad essere modificata nell’estetica. Lo dimostrano le foto apparse sul web di 2 esemplari, uno bianco ed uno rosso.

Tesla Model 3 su strada per i collaudi finali

Le Tesla Model 3 immortalate e visibili sul profilo twitter di omg_Tesla/Rivian sono sostanzialmente interessate dalle camuffature del caso per quanto riguarda il frontale e la parte posteriore. Quindi, è chiaro che i gruppi ottici, come avviene in questi casi, saranno gli elementi che cambieranno maggiormente, ma potrebbero esserci delle modifiche più importanti a livello di carrozzeria. La linea, di base, rimarrà invariata, quindi, sarà sempre la berlina filante che ha conquistato diversi automobilisti nel mondo convertendoli alla transizione energetica con un certo anticipo.

Interno con pochi cambiamenti

Dalle foto delle Tesla Model 3 impegnate nei collaudi finali, si evince che gli interni non hanno subito modifiche di sorta. Rimane lo stile minimalista di sempre, che potrebbe diventare ancora più sobrio per contenere i costi. Ad ogni modo, il grande schermo per l’infotainment è sempre il fulcro centrale dell’abitacolo delle Tesla, una sorta di marchio di fabbrica che è stato ripreso da diversi brand nelle vetture elettriche di ultima generazione.

Un nuovo metodo di costruzione

Sempre nell’ottica di una riduzione complessiva delle spese, anche la costruzione della Tesla Model 3 potrebbe subire un cambiamento significativo. Infatti, potrebbe riprendere la tecnologia di fusione di grandi parti del corpo vettura come sulla Model Y. Ovviamente, per una realizzazione delle “piccole” Tesla attraverso questo metodo bisognerebbe sospendere la produzione per il periodo necessario alla modifica delle linee di montaggio. Ovviamente, si attendono delle conferme o delle smentite da parte della Casa alle indiscrezioni del web.