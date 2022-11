Tesla Model 3 restyling 2023: le indiscrezioni

La berlina media elettrica del marchio californiano è uno dei modelli elettrici più interessanti della scena attuale. È vero che la sua qualità non supera quella delle sue rivali premium bavaresi, ma la sua tecnologia è un riferimento ovunque la si guardi. E questo complesso compendio di qualità ha aiutata la Tesla Model 3 ad essere una delle più vendute e desiderate dai “tecnici”.

La best seller di Tesla

E di fatto le vendite accumulate della Tesla Model 3 superano quelle della Model S, più cara, certo. Tuttavia la seconda è più vecchia e infatti l’azienda di Palo Alto l’ha aggiornata nel 2021. E visto che la Model 3 è arrivata sul mercato nel 2017 e non ha ancora ricevuto più aggiornamenti di quelli, semplici, annuali, per non rimanere indietro rispetto alle sue rivali sarebbe ora pronta per un profondo restyling.

Volante “yoke”

E le prime indiscrezioni Indicano lo stesso piano della Model S: estetica rinnovata con sottili modifiche e interni aggiornati. Quest’area sarà una di quelle che cambierà di più perché tutti i rumors suggeriscono che riceverà un volante inedito, in stile videogame. Per ora non si sa se sia vero o meno, ma diverse fonti suggeriscono che il progetto sia sulla buona strada.

Motori e batterie aggiornati

Un’altra delle sezioni in cui sono previsti cambiamenti di maggiore o minore profondità, è quella tecnica. I motori elettrici e le batterie presenteranno qualche tipo di miglioramento che, in un modo o nell’altro, la doteranno di una maggiore potenza e autonomia. Tuttavia questi aspetti non sono gli unici che cambieranno Tesla spera anche che la produzione della Model 3 sia più economica. Per fare ciòil design sarà rivisto per ridurre le parti “non necessarie…”

Quando arriverà sul mercato la Tesla Model 3 restyling 2023?

Rispetto ai tempi, la rinnovata Tesla Model 3 potrebbe arrivare sul mercato nel 2023. Per essere più precisi, alla fine del prossimo anno. Inoltre lw indiscrezioni indicano che il primo paese a ricevere l’aggiornamento sarà la Cina. Successivamente, anche se per ora non c’è una data sul calendario, la produzione inizierà anche nello stabilimento Tesla di Fremont, in California.