Tesla Plaid vs Lucid Sapphire vs Rimac Nevera: drag race fotonica | Video

Nuova drag race alla spina, con tre auto elettriche dalla prestazioni stellari. Questa volta la distanza scelta è del mezzo miglio con partenza da fermo. Completa il quadro anche una sfida in ripresa. Protagoniste sono la Tesla Model S Plaid, la Lucid Air Sapphire e la Rimac Nevera. Due berline ad alto indice energetico, contro una supercar di razza, per una battaglia a suon di elettroni…e non solo.

Interessante capire con che margine si affermerà la vincitrice del confronto, il cui nome appare abbastanza chiaro dalla lettura dei dati fondamentali, che passiamo brevemente in rassegna. La Tesla Model S Plaid gode della spinta di tre motori elettrici, per una potenza di sistema di 1.020 CV, con 1.420 Nm di coppia, su 2.237 kg di peso. La trazione è sulle quattro ruote, come sulla Lucid Air Sapphire, anch’essa alimentata da un trio di unità elettriche, per una potenza combinata di 1.234 CV, con 1.940 Nm di coppia, su un peso di 2.424 kg.

Poi c’è lei, la Rimac Nevera, unica hypercar di questa drag race. La sportiva croata detiene i primati prestazionali dei mezzi alla spina, con un’accelerazione da 0 a 300 km/h in soli 9.2 secondi. Qui la spinta giunge da un powertrain elettrico in grado di sviluppare 1.914 CV di potenza e 2.360 Nm di coppia, su un peso di 2.300 kg. Non c’è dubbio sul fatto che a questa vettura andranno i successi nei confronti odierni, anche con partenze non ottimali. Volete vedere con che intensità? Non vi resta che cliccare sul tasto play del video, guardandolo soprattutto nella sua seconda parte.