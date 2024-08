BMW supera Tesla: in europa le auto elettriche più vendute sono del marchio tedesco

Qualcosa di significativo sta avvenendo nel mercato delle auto elettriche in Europa. I dati di luglio diffusi da Jato Dynamics, rinomato istituto britannico di analisi nel settore automotive, evidenziano un cambiamento importante: per la prima volta, BMW supera Tesla nelle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa. Questo sorpasso segna un punto di svolta in un mercato dominato fino a poco tempo fa dal marchio di Elon Musk.

BMW ha registrato un incremento delle vendite del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, immatricolando 14.869 vetture. Al contrario, Tesla ha subito una flessione del 16%, fermandosi a 14.561 unità vendute. Questo successo della casa bavarese è attribuibile principalmente all’introduzione di nuovi modelli di successo come il SUV compatto iX1, il SUV coupé iX2 e le berline i4 e i5. Questi veicoli, grazie al loro design innovativo e alle prestazioni avanzate, stanno guadagnando sempre più consensi tra i consumatori europei.

Perché BMW supera Tesla?

Oltre al successo di BMW, il calo delle vendite di Tesla può essere ricondotto a una serie di fattori. Da un lato, c’è un crescente apprezzamento per i produttori concorrenti, in particolare il colosso cinese BYD. Dall’altro, Tesla sta affrontando diverse sfide, tra cui inchieste negli Stati Uniti relative al suo sistema di guida autonoma Autopilot e presunti difetti di fabbricazione alle sospensioni. Sebbene queste problematiche non siano state confermate dall’autorità americana NHTSA, sembrano aver influito sulla fiducia dei consumatori.

Nonostante ciò, il modello Tesla Model Y rimane il veicolo elettrico più venduto in Europa, con 9.513 unità consegnate a luglio. Tuttavia, questa cifra rappresenta una diminuzione del 16% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Seguono nella classifica la Volvo EX30, con 6.573 unità vendute, e la Volkswagen ID.4, con 5.295 esemplari, in calo del 40%.

Il mercato delle auto elettriche, nel complesso, ha registrato una contrazione del 6% rispetto a luglio 2023, influenzato dalla riduzione degli incentivi e dall’incertezza crescente riguardo al futuro della mobilità elettrica. BMW si impone come nuovo leader in un settore in continua evoluzione, mentre Tesla affronta nuove sfide.