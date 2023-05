Rimac Nevera entra nel guinness dei primati: batte 23 record in un giorno

Rimac Nevera è riuscita a battere ben 23 record in un giorno entrando così nel Guinness dei primati. I record sono stati ottenuti su una pista di prova tedesca alla fine di aprile. Tutti i record dovevano essere verificati, ovviamente, quindi il personale di Dewesoft e Racelogic era presente per raccogliere i dati. La hypercar da 1.914 cavalli montava pneumatici Michelin Cup 2 R omologati per la strada e la pista non era preparata appositamente per il tentativo di record. Undici di quei record sono dovuti a misurazioni in mph, e gli altri dodici sono record in km/h, ma comunque un’impresa impressionante.

Ben 23 record battuti in un solo giorno in pista da Rimac Nevera

Uno dei record più importanti infranti è lo sprint da 0 a 100. Qui l’hypercar elettrica ha impiegato solo 1,81 secondi (1,82 secondo RaceLogic). L’EV ha impiegato solo 4,42 secondi per uno sprint 0-200 km / h. È più veloce di un’auto di Formula 1. Altro record davvero impressionate è quello che riguarda lo spazio di frenata di soli 29 metri, quando è stata effettuata una frenata di emergenza a 100 chilometri all’ora. Inoltre la Rimac Nevera ha accelerato da 0 a 400 km/h in soli 29,93 secondi.

Nel 2017 la Bugatti Chiron ha fatto segnare un tempo di 41,96 secondi nello 0-400-0 km/h . Un mese dopo, la Koenigsegg Agera RS ha infranto il tempo della Chiron completando lo 0-400-0 km/h in soli 36,44 secondi. Rimac Nevera li ha annichiliti eseguendo quel difficile esercizio in meno di 30 secondi, letteralmente. Ha stabilito un tempo record di 29,93 secondi.

Sebbene questi siano record impressionanti e dimostrino il livello quasi disumano di prestazioni di cui è capace questa super car, difficilmente ci sorprendono. La Rimac Nevera ha quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che erogano complessivamente 1.914 CV e 2.360 Nm di coppia e sono alimentati da una batteria da 120 kWh. I freni, che per frenare si avvalgono dell’ausilio di motorini elettrici, sono imponenti dischi carboceramici Brembo da 39 centimetri di diametro morsi da pinze a sei pistoncini. La sua autonomia stimata, quando non si sta cercando di battere i record, è di 550 km di autonomia nel ciclo WLTP.