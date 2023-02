Bugatti Chiron Profilée: venduta a 10,8 milioni di dollari

La Bugatti Chiron Profilée è ufficialmente la vettura di nuova generazione che ha ottenuto l’offerta più alta nel corso di un’asta. Ovviamente, le cifre battute da alcuni mostri sacri che hanno fatto epoca sono lontane, ma neanche troppo.

Bugatti Chiron Profilée: rara e speciale

Se si tiene conto di quanto possa essere esclusiva la Bugatti Chiron Profilée, la cifra raccolta dalla sua vendita potrebbe sembrare una conseguenza naturale della sua rarità. Ma il fatto è che ha superato tutte le previsioni di vendita, e anche in maniera importante. Questa creazione della Casa francese è l’ultima tra quelle termiche, prima che si passi ad un nuovo progetto elettrificato grazie alla partnership con Rimac.

Oltretutto, se si pensa che è una one-off, si capisce perché sia più desiderabile di tutte le altre Bugatti recenti: è quella che chiude un ciclo che ha proposto qualcosa di straordinario. Tutto è ricominciato con la Veyron da 1000 CV e oltre 400 km/h, prima che la Chiron conquistasse ancora altri record creando una tendenza per tutte le altre hypercar a seguire.

Bugatti Chiron Profilée: battuta a 10,8 milioni di dollari

La Bugatti Chiron Profilée è stata battuta da RM Sotheby’s ad un costo di 10,8 milioni di dollari, che, al cambio sono 9.792.500 euro. Le stime iniziali prevedevano un realizzo tra i 4,6 ed i 6 milioni di dollari, ma non avevano fatto i conti con l’entusiasmo generato dalla visione dell’ultima Bugatti termica.

Un’auto unica e affascinante come poche

Esteticamente, la Bugatti Chiron Profilée è differente dalla vettura da cui deriva, per via dell’esclusiva livrea Argent Atlantique. Questa è intervallata con il Bleu Royal Carbon con fibra di carbonio a vista, con cui è stata realizzata la verniciatura della zona inferiore dell’auto. Il motore eroga 1.500 CV, mentre il cambio presenta rapporti più corti del 15%.

Così, lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 2,3 secondi, mentre quello per arrivare ai 200 km/h, con partenza da fermo, si compie in 5,5 secondi. Dulcis in fundo, la velocità massima è di ben 380 km/h, superando di 30 km/h quella della Chiron Pur Sport.