Tesla: Elon Musk distoglie l’attenzione dai problemi

Tesla ha annunciato al mondo di essere concentrata sul lancio di Optimus, robot che secondo Elon Musk dovrebbe arrivare a breve come prototipo totalmente funzionante. Il consueto appuntamento con l’AI Day dunque verrà posticipato da agosto a settembre di quest’anno, proprio per dare tempo all’azienda di perfezionare il meccanismo di Optimus, per il quale è stato considerato un periodo di gestazione di un ulteriore mese. Nel frattempo c’è però chi non crede alle fantasiose promesse di Musk e che il lancio di Optimus è solo fumo negli occhi per distogliere l’attenzione dai veri problemi di Tesla.

L’attacco di The Verge

Dopo le varie bufere che hanno colpito direttamente Tesla e il suo CEO, adesso è il turno di The Verge di tuonare contro l’istrionico fondatore dell’azienda californiana. Secondo un recente articolo pubblicato sul sito di informazione americano, Musk avrebbe deciso deliberatamente di concentrare l’attenzione mediatica sul proprio robot, per evitare di parlare della situazione che ruota intorno alla sua creatura, che nel frattempo è costretta a operare un drastico taglio del personale.

Si parla infatti di una riduzione del 10% della forza lavoro attualmente impiegata nella celebre azienda e questo sarebbe un campanello d’allarme che nessuno dovrebbe sottovalutare. The Verge sottolinea come per l’ennesima volta il magnate sudafricano, da buon imbroglione, distolga l’attenzione di tutti verso un prodotto e non sulla situazione interna di Tesla, dicendo testualmente: “È difficile distinguere la realtà dalle bugie che ci lancia”.

Tesla crolla in borsa

A corredo della notizia del taglio del personale, arrivano anche i risultati poco lusinghieri da Wall Street, infatti le azioni di Tesla hanno registrato una flessione di oltre il 20% da quando Musk ha annunciato la sua decisione di acquistare Twitter per 33,5 miliardi di dollari. Pesa anche l’impatto sulla produzione dei lockdown a Shanghai dove Tesla ha una fabbrica. Nei giorni precedenti Musk ha anche alimentato il dibattito sul ritorno in ufficio esortando il personale di Tesla a tornare alle proprie scrivanie o a trovare lavoro altrove. Basterà Optimus per salvare la faccia?