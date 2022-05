Elon Musk accusato di molestie secondo i media USA

Elon Musk è accusato di molestie, ma lui nega i fatti che gli vengono contestati dalla stampa. L’uomo più ricco del mondo fa sempre notizia, ma questa volta per condotte diverse dai suoi affari e dalle sue stravaganze “rituali”. Qui Tesla, Twitter e robe del genere non c’entrano nulla. Business Insider, citando alcune fonti, racconta un fatto del 2016 che, se fosse vero, sarebbe increscioso. Si cita un’ex assistente di volo, in servizio sui jet privati di SpaceX, che sarebbe stata importunata dal noto uomo d’affari d’oltreoceano.

Quest’ultimo le avrebbe mostrato l’organo sessuale maschile e l’avrebbe toccata, procurandole un evidente disagio. Da Elon Musk sarebbe giunta anche la richiesta di un massaggio erotico. Ovviamente sono accuse tutte da verificare. Come da verificare è la notizia, riportata dalla stessa fonte, di un patteggiamento stragiudiziale, avvenuto nel 2018, promosso da SpaceX per “comprare” il silenzio della donna, in cambio di un pagamento di 250mila dollari. Musk respinge le accuse a suo carico, ritenendole orchestrate ad altri fini contro di lui. Un dato è però certo: ogni giorno, in un modo o nell’altro, si parla di questo personaggio, amato da alcuni e non sopportato da altri.

Di solito, il patron di Tesla riesce a mettersi al centro della scena per le stravaganti visioni, per le sue dichiarazioni, per i frutti dei suoi business. Twitter è il canale prediletto per le sue comunicazioni. Questo lo ha spinto anche all’acquisto della nota piattaforma social. Elon Musk, nelle scorse ore, si è espresso sul quadro politico statunitense, dicendo di non ritrovarsi più nello spirito dei democratici e di essere passato dal lato dei repubblicani. Fin qui, tutto nella norma o, comunque, entro la cornice del personaggio. Ora, però, spuntano i sospetti mediatici di molestie che, se confermati, getterebbero una pesante ombra sul ricco imprenditore di origini sudafricane. Comunque, fino a prova contraria, ogni persona è innocente. Lo mettono in risalto anche i nostri ordinamenti garantisti.