Tesla mostra in un video di 7 minuti le capacità off road di Cybertruck

Tesla ha pubblicato un nuovo video che mostra il suo pickup Cybertruck in azione in un percorso di off-roading. Il video, che dura 7 minuti, è stato condiviso sulla pagina ufficiale di Tesla sul social X. Nel video si può vedere il futuristico pick-up elettrico di Tesla, affrontare vari ostacoli mostrando capacità off road di alto livello. Sfortunatamente, il video è stato girato con la nuova funzionalità di live streaming di X, che a volte ha una qualità video molto scarsa. Nonostante ciò possiamo vedere i collaudatori di Tesla spingere il pick-up elettrico al limite con manovre impressionanti.

Tesla Cybertruck: un video mostra le sue capacità off-road

La vettura sembra avere una buona trazione e una notevole agilità, grazie alla sua trazione integrale e alla sua sospensione pneumatica regolabile. Tesla Cybertruck è stata presentata nel 2019 da Elon Musk, il fondatore e CEO di Tesla, ed è prevista per il lancio il mese prossimo. La produzione in serie però non inizierà prima del prossimo anno. Il modello avrà tre varianti di potenza e autonomia: Single Motor RWD con 400 km, Dual Motor AWD con 480 km e Tri Motor AWD con 800 km.

La Cybertruck si distingue per il suo design angolare e spigoloso, ispirato al film Blade Runner. La carrozzeria è realizzata in acciaio inossidabile ultra-resistente, lo stesso materiale usato per i razzi SpaceX. L’abitacolo può ospitare sei persone e dispone di un touchscreen da 17 pollici. La Cybertruck sarà un modello innovativo e rivoluzionario per il mercato dei pick-up, che attualmente è dominato dai modelli a combustione interna. Tesla dovrà però affrontare la concorrenza di altri produttori che hanno lanciato i loro pick-up elettrici, come Ford, Rivian e GMC. Si attende da un giorno all’altro la data ufficiale di presentazione del modello che secondo indiscrezioni avverrà a novembre.