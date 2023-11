Tesla Model X prende fuoco dopo essere finita a mare [VIDEO]

Brutta avventura per una Tesla Model X in Florida. Il crossover elettrico dopo essere finito completamente in acqua ha preso fuoco, come mostra il video che vi proponiamo. L’incidente si è verificato lo scorso 1 ottobre alla Polk Street Boat Ramp di Hollywood, cittadina della Florida. La vettura elettrica si trovava sulla rampa di una imbarcazione che a causa di un malfunzionamento ha fatto finire l’auto in mare. Questa non appena l’acqua l’ha ricoperta quasi tutta ha iniziato a prendere fuoco. All’interno dell’auto c’era la moglie del proprietario che per fortuna è riuscita a mettersi in salvo.

Questa Tesla Model X secondo quanto riportano le cronache locali e le testimonianze dei vigili del fuoco ha continuato a bruciare per le successive 12 ore. Solo a quel punto i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarla dall’acqua e riportarla in superficie. Questo è l’ennesimo caso di una vettura elettrica che prende fuoco a contatto con l’acqua. Del resto è notorio che le auto elettriche non vanno d’accordo con l’acqua che può danneggiare le batterie e anche causare incendi che si possono anche verificare giorni o settimane dopo l’accaduto. Nonostante ciò, il numero uno di Tesla, Elon Musk ha ripetuto più volte che le sue auto sono resistenti al’acqua e che addirittura il suo pickup Tesla Cybertruck sarà capace di guadare fiumi e corsi d’acqua.