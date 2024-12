Tesla Model Q: l’auto elettrica economica in arrivo nel 2025?

Il 2025 potrebbe segnare una svolta per Tesla con l’arrivo di una nuova auto elettrica pensata per un pubblico più ampio. Non si tratta della tanto attesa Model 2, ma di una proposta intermedia: la Tesla Model Q (se ne rumoreggiava già due anni fa ma in termini diversi). Questo veicolo, secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina, dovrebbe debuttare entro sei mesi e presentarsi con un prezzo competitivo, inferiore ai 30.000 euro.

Efficienza e innovazione: la piattaforma “unboxed”

La Model Q dovrebbe basarsi su una versione evoluta della piattaforma già impiegata per Model 3 e Model Y, ma con una costruzione più efficiente grazie alla tecnologia “unboxed” che Tesla sta affinando. Questa metodologia, più semplice ed economica, permetterà di assemblare le nuove vetture sulle stesse linee produttive utilizzate per i modelli attuali, riducendo tempi e costi di produzione.

Dimensioni compatte e doppia scelta di batteria

Secondo i rumor, la Model Q sarà più piccola del 15% rispetto alla Model 3 e avrà un peso ridotto del 30%. Sarà proposta con due opzioni di batteria al litio-ferro-fosfato (LFP): una da 53 kWh e una da 75 kWh, che garantiranno rispettivamente un’autonomia adatta a chi guida in città e una più estesa per i viaggi lunghi. Inoltre, si prevedono configurazioni sia a trazione posteriore sia integrale, ampliando le opzioni per i futuri acquirenti.

Annuncio ufficiale o speculazioni?

Le indiscrezioni si intensificano dopo un incontro tra Travis Axelrod, responsabile delle relazioni con gli investitori Tesla, e la Deutsche Bank, durante il quale sarebbe stato rivelato il nome ufficiale del modello. Tuttavia, la casa automobilistica non ha ancora confermato ufficialmente queste informazioni.

Un futuro rivoluzionario o l’ennesima attesa?

Se queste voci saranno confermate, la Tesla Model Q (se si chiamerà così) potrebbe rappresentare una rivoluzione nel mercato delle auto elettriche, grazie al prezzo accessibile e alla tecnologia avanzata. Tuttavia, rimane il dubbio: Tesla riuscirà a rispettare le tempistiche o sarà costretta a rinviare? Una cosa è certa: con il 2025 alle porte, la curiosità e l’attesa per la nuova Tesla Model Q non fanno che crescere.