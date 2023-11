Tesla Model 2: sarà così il suo design? [RENDER]

Tesla Model 2 potrebbe essere il nome della futura auto elettrica da 25.000 euro promessa in più occasioni dal numero uno di Tesla l’amministratore delegato Elon Musk. Di questa auto nei giorni scorsi abbiamo saputo che oltre che in Messico e in Cina sarà prodotta anche in Europa presso la gigafactory di Tesla a Berlino in Germania. Sarebbe stato lo stesso Elon Musk a confermarlo ai dipendenti della fabbrica nel corso di una sua recente visita.

Tesla Model 2: ecco come potrebbe apparire la futura entry level di Tesla che sarà prodotta anche a Berlino

Di Tesla Model 2 al momento sappiamo ben poco. Una cosa che si sa è che questa auto adotterà una nuova piattaforma che velocizzerà e semplificherà il processo produttivo rendendolo meno costoso e permettendo alla casa automobilistica americana di poterlo mettere in vendita ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di Tesla Model Y e Tesla Model 3. Per quanto riguarda invece il design di questa berlina compatta, secondo alcune dichiarazioni fatte dallo stesso Elon Musk, dovrebbe avere molto in comune con il recente Tesla Cybertruck che come sappiamo dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo 30 novembre con le prime consegne.

A proposito di quello che sarà lo stile esterno della futura Tesla Model 2, nelle scorse ore sul web è apparso un render pubblicato dal sito Carscoops che immagina in questa maniera la futura entry level del marchio. Appaiono evidenti le somiglianze con il pickup Cybertruck con uno stile squadrato e spigoloso. Al momento non è ancora chiaro l’anno di debutto di questo veicolo. Nemmeno Elon Musk ha fatto delle ipotesi.