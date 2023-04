Tesla Model 2: dal 2026 4 milioni di unità l’anno per l’auto da 25.000 €

Tesla Model 2 potrebbe essere il nome della futura entry level della casa automobilistica americana che secondo quanto trapelato potrebbe essere svelata nel corso del prossimo anno. La vettura sarà la prima ad adottare la nuova piattaforma di Tesla con la quale la casa americana ha annunciato che dimezzerà i costi di produzione, offrendo questa auto sul mercato ad un prezzo davvero molto interessante.

Obiettivo 4 milioni di unità all’anno per Tesla Model 2 futura entry level da 25.000 €

Tesla Model 2 potrebbe costare meno di 25 mila euro. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web nei giorni scorsi, si dice che questa auto rappresenterà una vera e propria svolta in termini di numeri di produzione per la casa di Elon Musk. L’obiettivo a partire dal 2026 sarà quello di produrre questa auto in circa 4 milioni di unità l’anno. 2 milioni sarebbero prodotte nel nuovo stabilimento in costruzione in Messico. Un altro milione verrebbe costruito a Berlino e il resto a Shanghai. Dunque questa vettura avrà un ruolo fondamentale nel piano di Tesla di arrivare a produrre 20 milioni di auto elettriche ogni anno.

Per quanto riguarda il design, recenti voci dicono che Tesla Model 2 avrà le sembianze di una piccola Model Y. Si tratterà insomma di un crossover dalle dimensioni ridotte con una lunghezza intorno a 4,3 m. Con questa auto dunque la società di Elon Musk punta a rubare clienti alle case automobilistiche che di recente hanno annunciato di voler lanciare in futuro piccole auto elettriche low cost. Vedremo a proposito di ciò quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi. Ricordiamo infine che oltre a questa auto Tesla lavora al lancio di un nuovo minivan elettrico.