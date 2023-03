Tesla e l’Investor Day 2023: perchè è stato importante

Elon Musk ha sempre un asso nella manica da giocare e ha sempre in pugno la linea da tenere, così nell’Investor Day 2023, in cui tutti aspettavano cadere i veli di alcuni nuovi modelli, in realtà il “capitano d’azienda” ha sveltao (più o meno nel dettaglio), le nuove strategie produttive del Brand californiano.

I nuovi modelli possono aspettare

Le possibili nuove auto di Tesla, la Model 2 e la Model 3 hanno tempo per catturare i riflettori della scena. E’ la prima vera notizia dell’Investor Day 2023, che secondo alcuni non ha rispettato le aspettative degli addetti ai lavori. A quanto pare, Elon Musk ha ritenuto più importante parlare di altro. Il Boss ha raccontato i piani futuri della Casa da un punto di vista generale, toccando i grandi argomenti di attualità che gravitano intorno al mondo dell’automobile e allontanando l’attesa di stampa e concorrenza dai nuovi modelli tanto attesi. Così, Elon Musk ha pubblicamente dichiarato di voler produrre 20 milioni di auto elettriche all’anno entro il 2030, concentrando la massima attenzione e il massimo investimento nei processi produttivi, lavorando sia sulla catena degli approvvigionamenti sia sui metodi costruttivi.

Entra in ballo la nuova Gigafactory Mexico

Quindi, tutto lo sforzo sarà utilizzato per massimizzare l’efficienza in ogni attività aziendale, affinchè si potrà raggiungere una riduzione del 50% dei costi di produzione. Questo processo consenrtirà, secondo Musk, di commercializzare l’auto elettrica da 25.000 dollari. A questo punto del discorso entra in ballo la Model 2 e la Gigafactory Mexico, stabilimento virtuoso e fiore all’occhiello per le Tesla di nuova generazione. Non è tutto: Musk ha sveltao altre due notizie imminenti, la prima riguarda le batterie bidirezionali, che verranno montate sulle Tesla entro due anni e che consentiranno alle vetture americane di fornire energia all’esterno oltre che riceverla. La seconda riguarda un’importante offerta di un pacchetto di ricarica notturna con canone mensile fisso a 30 dollari al mese. L’iniziativa sarà valida per gli Stati Uniti (al momento) ma sarà apaerta a tutti, clienti Tesla e non, purchè la ricarica avvenga presso la rete Supercharger.

Cybertruck, unico modello (non definitivo) svelato

Senza poter parlare della futura Model 2 o della nuova Model 3, Tesla si è concentrata nel fornire qualche dettaglio in più del famoso Cybertruck, mostrando al pubblico dell’Investor Day 2023 un suo esemplare di pre-produzione, molto vicino al veicolo che sarà commercializzato a partire dalla prossima estate. A guardarlo bene, esternamente sembra molto simile a quello che fino ad ora si è visto circolare sulle strade della California, con specchietti triangolari e grande tergicristallo fissato in posizione verticale al fianco del montante A. Internamente invece, oltre alla classica impostazione della plancia che ospita l’enorme touchscreen centrale, colpisce la presenza del nuovo volante con corona squadrata (ma dalla forma più tradizionale), in sostituzione del famoso Yoke, visto sulla Model S e sulla Model X.