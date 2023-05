Tesla: litigano per ricaricare l’auto, sparatoria mortale al supercharger

Il proprietario di una Tesla è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per quella che sembra essere una banale discussione su uno stallo di ricarica di una stazione Supercharger. L’incidente è avvenuto nelle scorse ore in un Supercharger fuori dall’Edgewater Public Market a Denver in Colorado. I dettagli esatti su ciò che è accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma secondo un rapporto di Bryan Wang di Denver7, due uomini di 33 e 38 anni hanno iniziato a litigare per un Supercharger. Il litigio si è concluso quando l’indagato ha sparato due colpi, uno dei quali ha colpito la vittima.

Tesla: litigano per ricaricare l’auto, sparatoria mortale a Denver in Colorado

La vittima è stata portata d’urgenza in ospedale ma purtroppo è deceduta per le ferite riportate. Il sospettato è stato visto lasciare la scena a bordo di una Tesla, ma in seguito ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per costituirsi, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson. L’Edgewater Supercharger è una stazione V3 a 8 stalli.

Sulla base delle foto della scena dopo che è stata transennata, almeno 7 degli 8 stalli erano occupati (6 veicoli sono rimasti sulla scena, mentre il 7° ora vuoto sarebbe stato quello oggetto del litigio). La polizia sta cercando di ottenere filmati da ciascuno dei veicoli Tesla per vedere se una delle telecamere di bordo ha ripreso ciò che è accaduto prima e durante la sparatoria.

