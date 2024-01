Tesla Cybertruck rimane bloccato nella neve: divampano le polemiche sul web [VIDEO]

Tesla Cybertruck in fase di presentazione è stato esaltato per le sue caratteristiche dal numero uno di Tesla, l’amministratore delegato Elon Musk. Quest’ultimo era arrivato a dire che addirittura questo pickup elettrico sarebbe stato il veicolo ideale nel caso di apocalisse. Infatti questa vettura sarebbe capace di affrontare e superare qualsiasi ostacolo grazie alla sua stazza, alla sua tecnologia alla sua altezza da terra, alla capacità di guadare i fiumi etc. etc.

Un video mostra una unità di Tesla Cybertruck in grosse difficoltà sulla neve

Tuttavia gli ultimi video apparsi sul web sembrano smentire tutto ciò. Sono sempre più frequenti negli USA i casi di unità del nuovo pickup riprese mentre si trovano in forti difficoltà sulla neve. Questo nonostante siano state consegnate solo poche migliaia di Tesla Cybertruck fino ad ora. L’ultimo video che vi proponiamo qui sotto ha fatto divampare le polemiche sulle reali capacità del pickup elettrico di Tesla.

Il video ha suscitato molti commenti, con molti utenti fermamente convinti che non ci si debba aspettare nulla di soprannaturale da questo pickup elettrico. Chiaramente non ha le incredibili qualità fuoristrada attribuitegli da Tesla, e inoltre il produttore lo vende con pneumatici universali per tutte le stagioni, cosa che ovviamente non favorisce l’aderenza del pesante veicolo sulla neve fresca.

In ogni caso, il Cybertruck dovrebbe comportarsi meglio della maggior parte dei crossover e dei SUV su terreni accidentati. Il pickup è dotato di un potente sistema di azionamento elettrico e ha una buona capacità geometrica perfetta per il cross-country. Tuttavia, tutto ciò chiaramente non aiuta in una situazione in cui un’auto pesante è “seduta” sul fondo e non tocca con le ruote la superficie dura.