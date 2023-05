Tesla Cybertruck: nuovi dettagli su volante e interni

Tesla Cybertruck a breve sarà presentato ufficialmente dopo che l’avvio della sua produzione è stata posticipata per diversi anni. Nelle scorse ore il pickup elettrico è tornato alla ribalta per via di alcune foto apparse sul web che mostrano dettagli interessanti relativi all’abitacolo del nuovo modello di Tesla. L’immagine, pubblicata sul forum del Cybertruck Owners Club, sembra mostrare l’interno di un prototipo che il produttore di veicoli elettrici ha portato all’assemblea annuale degli azionisti all’inizio di questo mese.

Prime immagini degli interni di Tesla Cybertruck

Mentre la società deve ancora rivelare il design ufficiale degli interni a pochi mesi dal suo evento di consegna entro la fine dell’anno, queste immagini anticipano per sommi capi quello che sarà lo stile interno di questo veicolo. La prima cosa che salta all’occhio, infatti, è lo spazio estremamente lungo dietro il parabrezza insolitamente inclinato. Sicuramente la foto più interessante è quella dove possiamo osservare nel dettaglio la postazione di guida, ancora molto minimalista, ma in definitiva abbastanza vicina ai modelli attuali del brand. All’interno del pick-up spicca inoltre la presenza di un volante dalla forma insolita. Sembra una mix tra il classico volante rotondo di altri modelli Tesla e quello a “giogo” visto nelle recenti Model S e Model X che ha ricevuto molte critiche.

Nella cabina di Tesla Cybertruck notiamo inoltre la presenza un ampio touch screen. Con esso, sarà possibile controllare quasi tutte le funzioni dell’auto. Un’altra caratteristica degli interni è l’insolita consolle centrale. Ha un ampio vano portaoggetti e sembra realizzato con materiali ad alta resistenza. Ricordiamo infine che le prime consegne del nuovo Cybertruck ai clienti potrebbero iniziare già nel terzo trimestre del 2023. Poco prima dovrebbe essere presentato il design definitivo della novità.