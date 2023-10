Tesla Cybertruck: la versione top di gamma costerà 100 mila dollari?

Tesla non ha ancora rivelato il prezzo ufficiale del suo Tesla Cybertruck le cui prime consegne sono previste per il prossimo 30 novembre come confermato dalla stessa Tesla. Nonostante ciò sul web si moltiplicano le indiscrezioni relative ai prezzi della gamma del nuovo pickup elettrica. L’ultima voce arriva direttamente da un famoso forum di fan di Tesla e si riferisce alla versione più potente e performante del suo pick-up elettrico, il Cybertruck Tri-Motor. Secondo una fonte anonima il costo di questa variante sarà di 98.990 dollari, ovvero 29.000 dollari in più rispetto a quanto ipotizzato nel 2019 dallo stesso Elon Musk in sede di presentazione del modello. Questo prezzo al netto di tasse e messa in strada. Ciò significa che la somma totale potrebbe superare i 100 mila dollari.

Sul web si vocifera che la versione top di gamma di Tesla Cybertruck potrebbe costare circa 100 mila dollari

La fonte ha anche affermato che il Tesla Cybertruck Tri-Motor sarà disponibile solo nel colore nero e avrà una serie di caratteristiche esclusive, tra cui cerchi da 22 pollici, pinze dei freni rosse, un sistema di sospensioni attive, un’accelerazione più rapida e una velocità massima superiore. Inoltre, il Cybertruck Tri-Motor Performance avrà una modalità Plaid, simile a quella delle Model S e Model X.

Ricordiamo che originariamente Elon Musk aveva affermato che Tesla Cybertruck avrebbe avuto un prezzo di 39.900 euro nella versione entry level, 49.900 dollari in quella intermedia con due motori e 69.900 euro in quella a tre motori. Lo stesso Musk però più di recente aveva anticipato un aumento dei prezzi a causa dell’inflazione. Ovviamente al momento si tratta solo di voci e come tali devono essere prese. Ma questa ipotesi a molti analisti sembra plausibile.

Ricordiamo che Tesla Cybertruck è stato presentato nel novembre 2019 e da allora ha suscitato molto interesse tra i fan dei pick-up elettrici. Il design futuristico e squadrato del veicolo, la carrozzeria in acciaio inossidabile ultra resistente e il tettuccio in vetro blindato sono alcune delle caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza. Sono già oltre 2 milioni le unità prenotate dai clienti del pickup elettrico.