Tesla Cybertruck: i difetti d’assemblaggio del prototipo [Video]

Un video mostra la Tesla Cybertruck in occasione di un evento in Texas. Scorrendo i fotogrammi si colgono diverse imperfezioni sul fronte dell’assemblaggio, ma quello immortalato è un modello di pre-serie, anzi un prototipo, quindi non è il caso di scandalizzarsi, perché tutto ciò è normale. Penso che la versione definitiva, attesa nel 2023, sarà rifinita molto meglio.

Le riprese in coda a questo post, da cui è partita la “valutazione” ottica del veicolo, sono state eseguite durante il Cyber Rodeo, dove l’insolito mezzo a stelle e strisce si è esibito, per poi concedersi alla visione statica dei presenti. Una cosa non sembra a destinare a cambiare negli esemplari consegnati ai clienti: la bruttezza del pick-up di Elon Musk, ma è un giudizio personale, anche se condiviso da molti.

Le sue forme, a mio parere, sono proprio scadenti. Quando andavo alle scuole elementari sapevo fare meglio. La Tesla Cybertruck avrà quattro ruote sterzanti e dovrebbe essere spinta da 2, 3 o 4 motori elettrici, a scelta dell’acquirente. Penso che sul fronte dell’accelerazione saprà stupire, ma le emozioni sono una cosa diversa dai numeri, anche se talvolta trovano in essi una cartina di tornasole.