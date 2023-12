Tesla Cybertruck: gli spigoli vivi e il corpo rigido creano preoccupazione per i pedoni [VIDEO]

Tesla Cybertruck è la grande novità di questo 2023 per il settore automobilistico. La sua presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 30 novembre dopo una lunga attesa durata alcuni anni. Il pickup elettrico di Tesla continua a far parlare di se. Infatti i video dei crash test a cui è stata sottoposta allarmano gli esperti di sicurezza. Gli spingoli vivi e il corpo rigido del modello potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei pedoni in caso di impatto. Questo almeno pensano molti tra gli esperti nonostante le rassicurazioni del CEO di Tesla Elon Musk.

Il video dei crash test di Tesla Cybertruck solleva grosse preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza

Musk aveva infatti dichiarato che i pannelli della carrozzeria in acciaio inossidabile del Cybertruck sono stati appositamente progettati per assorbire l’impatto, con speciali nervature sulle estremità anteriore e posteriore per dissipare l’energia durante le collisioni. Inoltre, il CEO di Tesla Elon Musk ha espresso un alto livello di fiducia nella sicurezza di Tesla Cybertruck, affermando che supererà gli altri pickup attualmente in commercio in termini di sicurezza sia per gli occupanti che per i pedoni. Queste parole però non convincono gli esperti che temono fortemente per l’incolumità dei pedoni.

In particolare a non convincere gli esperti sono l’eccessiva rigidità del corpo, le limitate zone di deformazione della carrozzeria, l’eccessivo peso e la sua elevata accelerazione. Non è un caso che al momento la vendita in Europa di questo modello sembra assai lontana. Difficilmente vedremo dalle nostre parti Tesla Cybertruck. L’organizzazione no-profit European Transport Safety Council ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la speranza che Tesla non introduca mai il Cybertruck in Europa.